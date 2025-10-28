Menu
POLÍTICA

Tarcísio terá encontro com Fachin após ataque a 'tirano do STF'

Governador de SP fez ataques a magistrado durante ato 7 de setembro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/10/2025 - 12:02 h
Tarcísio terá encontro com Edson Fachin após ataque a Alexandre de Moraes
Tarcísio terá encontro com Edson Fachin após ataque a Alexandre de Moraes -

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terá um encontro em Brasília, nesta terça-feira, 28, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, quase dois meses após atacar um dos componentes da Corte, o ministro Alexandre de Moraes.

Durante um ato na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, diante de uma plateia de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio afirmou que “ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes”, em referência à atuação do magistrado em investigações que miram o bolsonarismo e atos antidemocráticos.

Na mesma ocasião, Tarcísio defendeu anistia aos investigados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e criticou o que chamou de “excessos” do Supremo. O episódio — que ocorreu em um momento no qual ele buscava garantir o apoio do bolsonarismo para 2026 — gerou desconforto entre ministros do STF, que viram no discurso um ataque à Corte e à independência do Judiciário.

Mudança de perfil

Passada a ofensiva do republicano, de acordo com o jornal O Globo, os aliados dele têm defendido a adoção de uma postura capaz de dialogar com diferentes frentes sem abrir mão da identidade política que o projetou.

Tanto que, de lá pra cá, evitou ataque nominais a Alexandre de Moraes, mas manteve o discurso de que “ninguém está acima da Constituição”.

Além disso, Tarcísio de Freitas vem se afastando do dos temas mais nacionais e tem articulado o projeto de lei sobre anistia aos condenados pelo 8 de janeiro com certa distância.

Além do encontro com Fachin, a agenda do governador de São Paulo prevê encontro com outro ministro do STF, Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tags:

Alexandre de Moraes edson fachin Jair Bolsonaro STF Tarcísio de Freitas

x