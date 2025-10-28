Menu
HOME > ELEIÇÕES
ELEIÇÕES

O que é voto casado? Entenda a estratégia que une partidos e eleitores

Como partidos incentivam eleitores a escolher candidatos do mesmo grupo político

Flávia Requião

Por Flávia Requião

28/10/2025 - 12:03 h | Atualizada em 28/10/2025 - 12:47
Nas eleições de 2022, o PT adotou o voto casado em vários estados, alinhando candidaturas estaduais e federal
Em eleições no Brasil, partidos e coligações recorrem a uma estratégia tradicional conhecida como “voto casado”, em que o eleitor é incentivado a escolher candidatos do mesmo partido ou grupo político para diferentes cargos, como presidente, governador, senador e deputados.

O objetivo é reforçar o alinhamento político e fortalecer a legenda, aumentando as chances de vitória em várias frentes. Além disso, ajuda a ampliar a bancada de aliados no Congresso e nas assembleias, garantindo uma base de apoio mais sólida para os governos eleitos.

A prática também reflete a polarização partidária e a tentativa de fidelizar eleitores, transformando afinidade ideológica em força eleitoral e reduzindo o impacto do voto dividido.

Atualmente, o voto casado sobrevive apenas de forma voluntária, no voto de legenda das eleições proporcionais, fortalecendo partidos sem limitar a escolha individual do eleitor.

Voto casado na prática

Nas eleições de 2022, o PT adotou o voto casado em vários estados, alinhando candidaturas estaduais e federal. Após oficializar Lula como candidato à Presidência, a legenda incentivou eleitores a votar nele e nos governadores aliados, reforçando a parceria entre governos federal e estadual.

Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e Lula foram apresentados juntos em programas de rádio, TV e redes sociais, com jingles que diziam: “Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula. É o 13 para o Brasil mostrar como é que se faz.”

Estratégias semelhantes foram usadas no Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí.

Quatro pontos para entender o voto casado

  • O que é: Estratégia que incentiva eleitores a escolher candidatos do mesmo partido ou grupo político para diferentes cargos.
  • Objetivo: Reforçar alinhamento político e aumentar as chances de vitória em várias frentes.
  • Impacto legislativo: Amplia a bancada de aliados no Congresso e nas assembleias, fortalecendo a base governista.
  • Contexto político: Reflete polarização e busca fidelizar eleitores, reduzindo o impacto do voto dividido.

