HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Carlos Bolsonaro racha PL em SC ao anunciar candidatura ao Senado

Vereador do Rio confirma intenção de disputar vaga nas eleições de 2026

Flávia Requião

Por Flávia Requião

28/10/2025 - 10:11 h
Carlos disse que pretende permanecer no PL
Carlos disse que pretende permanecer no PL

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta segunda-feira, 27, por meio das redes sociais, que pretende disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026.

“Há um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol De Toni e Carlos Bolsonaro”, escreveu o vereador em publicação no X.

A postagem foi uma resposta a uma reportagem que indicava que a deputada federal Caroline De Toni (PL-SC) concorrerá ao cargo de senadora por outro partido.

Carlos disse à CNN que pretende permanecer no PL, no entanto, caso não haja uma vaga na chapa eleitoral do grupo, a deputada analisará propostas de outros partidos.

Família Bolsonaro no senado

Além de Carlos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também é cotada como possível candidata ao Senado. O atual senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sua vez, deve concorrer à reeleição.

x