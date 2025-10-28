Carlos Bolsonaro racha PL em SC ao anunciar candidatura ao Senado

Carlos disse que pretende permanecer no PL - Foto: Renan Olaz/CMRJ

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta segunda-feira, 27, por meio das redes sociais, que pretende disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026.

“Há um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol De Toni e Carlos Bolsonaro”, escreveu o vereador em publicação no X.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A postagem foi uma resposta a uma reportagem que indicava que a deputada federal Caroline De Toni (PL-SC) concorrerá ao cargo de senadora por outro partido.

Carlos disse à CNN que pretende permanecer no PL, no entanto, caso não haja uma vaga na chapa eleitoral do grupo, a deputada analisará propostas de outros partidos.

Família Bolsonaro no senado

Além de Carlos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) também é cotada como possível candidata ao Senado. O atual senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sua vez, deve concorrer à reeleição.