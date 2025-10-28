Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jerônimo pede que EUA retribuam gesto de Lula e acabem com tarifaço

Governador diz que comportamento de presidente é de "estadista"

Anderson Ramos e Yuri Abreu

Por Anderson Ramos e Yuri Abreu

28/10/2025 - 9:03 h | Atualizada em 28/10/2025 - 9:48
Governador Jerônimo Rodrigues discursa durante abertura da Exposibram, em Salvador
Governador Jerônimo Rodrigues discursa durante abertura da Exposibram, em Salvador -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez uma análise da reunião entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o mandatário norte-americano, Donald Trump, que aconteceu no último domingo, 26, na Malásia.

Entre os temas debatidos pelos dois chefes de Estado estiveram as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados para o país. Em nota logo após o encontro, o Planalto detalhou o teor da conversa. Segundo o texto divulgado, Lula pontuou que as taxas de até 50% carecem de uma "base técnica".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na segunda-feira, 27, em coletiva de imprensa antes da abertura oficial da EXPOSIBRAM, no Centro de Convenções de Salvador, Jerônimo avaliou o encontro como positivo e disse acreditar em um desfecho favorável ao governo brasileiro quanto ao tarifaço imposto pelos EUA.

Leia Também:

Jerônimo endossa que Rui tenha lugar na chapa: "Nome justo"
Jorge Solla ironiza Arthur Maia e defende governo Jerônimo Rodrigues
Jerônimo questiona no STF lei que mexe com PMs e Bombeiros

"O Lula em momento algum fechou a porta para a relação internacional com os norte-americanos. O Brasil e o mundo viram o comportamento de um estadista, de um presidente que quer abrir fronteiras, quer o respeito ao mercado brasileiro, tanto nos Estados Unidos quanto fora dele", afirmou o governador.

"A expectativa nossa é que a gente possa, nos próximos dias, que os Estados Unidos possam seguir aquilo que o Brasil fez. O Lula suspendeu as tarifas elevadas para os produtos norte-americanos, enquanto a gente não consegue fechar um diálogo mais atento e mais proativo", completou Jerônimo Rodrigues.

Lula e Trump trocam telefones e reforçam canal direto de negociação

O presidente Lula (PT) afirmou que estabeleceu um canal direto de comunicação com Donald Trump. Segundo o petista, os dois trocaram telefones e combinaram conversar pessoalmente sempre que houver dificuldades nas negociações bilaterais.

“Estabelecemos uma regra de negociação: toda vez que tiver dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem meu telefone, eu tenho o dele. Vamos colocar as equipes para negociar”, disse Lula a jornalistas.

Lula e Trump se encontraram na Malásia para tratar de negociações bilaterais. O encontro, com duração de cerca de 45 minutos, marcou a primeira reunião formal entre os presidentes desde a breve conversa que tiveram durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump exposibram jeronimo rodrigues Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues discursa durante abertura da Exposibram, em Salvador
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Governador Jerônimo Rodrigues discursa durante abertura da Exposibram, em Salvador
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Governador Jerônimo Rodrigues discursa durante abertura da Exposibram, em Salvador
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Governador Jerônimo Rodrigues discursa durante abertura da Exposibram, em Salvador
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x