Jerônimo pede que EUA retribuam gesto de Lula e acabem com tarifaço

Governador Jerônimo Rodrigues discursa durante abertura da Exposibram, em Salvador - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez uma análise da reunião entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o mandatário norte-americano, Donald Trump, que aconteceu no último domingo, 26, na Malásia.

Entre os temas debatidos pelos dois chefes de Estado estiveram as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados para o país. Em nota logo após o encontro, o Planalto detalhou o teor da conversa. Segundo o texto divulgado, Lula pontuou que as taxas de até 50% carecem de uma "base técnica".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na segunda-feira, 27, em coletiva de imprensa antes da abertura oficial da EXPOSIBRAM, no Centro de Convenções de Salvador, Jerônimo avaliou o encontro como positivo e disse acreditar em um desfecho favorável ao governo brasileiro quanto ao tarifaço imposto pelos EUA.

"O Lula em momento algum fechou a porta para a relação internacional com os norte-americanos. O Brasil e o mundo viram o comportamento de um estadista, de um presidente que quer abrir fronteiras, quer o respeito ao mercado brasileiro, tanto nos Estados Unidos quanto fora dele", afirmou o governador.

"A expectativa nossa é que a gente possa, nos próximos dias, que os Estados Unidos possam seguir aquilo que o Brasil fez. O Lula suspendeu as tarifas elevadas para os produtos norte-americanos, enquanto a gente não consegue fechar um diálogo mais atento e mais proativo", completou Jerônimo Rodrigues.

Lula e Trump trocam telefones e reforçam canal direto de negociação

O presidente Lula (PT) afirmou que estabeleceu um canal direto de comunicação com Donald Trump. Segundo o petista, os dois trocaram telefones e combinaram conversar pessoalmente sempre que houver dificuldades nas negociações bilaterais.

“Estabelecemos uma regra de negociação: toda vez que tiver dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem meu telefone, eu tenho o dele. Vamos colocar as equipes para negociar”, disse Lula a jornalistas.

Lula e Trump se encontraram na Malásia para tratar de negociações bilaterais. O encontro, com duração de cerca de 45 minutos, marcou a primeira reunião formal entre os presidentes desde a breve conversa que tiveram durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro.