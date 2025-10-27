Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jerônimo questiona no STF lei que mexe com PMs e Bombeiros

Matéria é objeto de ADI; relator do caso na Corte é o ministro Nunes Marques

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/10/2025 - 12:22 h
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) questiona, no STF, Lei Nacional que mexe com PMs e bombeiros
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) questiona, no STF, Lei Nacional que mexe com PMs e bombeiros -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), questionou no Supremo Tribunal Federal (STF) a validade de normas da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros (Lei 14.751/2023) que trata da estrutura dos quadros de pessoal, regras de promoção e critérios para acesso a postos nas corporações.

O artigo 15 da norma prevê seis quadros de pessoal para as corporações, como o Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), e autoriza a criação de outros, com regras de acesso e promoção.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já o artigo 40 estabelece uma norma de transição do regime jurídico, permitindo que militares estaduais optem, no prazo de 180 dias, por permanecer em seus quadros ou migrar para o QOE.

Segundo o gestor, os dispositivos definem aspectos específicos da estrutura dos quadros de pessoal que deveriam ser tratados por legislação estadual.

Leia Também:

Jerônimo lamenta grave acidente com mortos no interior da Bahia
Jerônimo cria secretaria exclusiva da Ponte Salvador-Itaparica
Jerônimo rechaça pressa para formação de chapa em 2026

O petista argumentou que, conforme a Constituição Federal, cabe à União legislar sobre normas gerais de organização das corporações militares estaduais, e aos estados fazer a regulamentação específica sobre estrutura, cargos, promoções e remuneração.

Ainda de acordo com o governador, as previsões geram impactos financeiros, como aumento de remuneração, e violam a autonomia estadual.

O questionamento do governador da Bahia faz parte de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7893, cujo relator, no STF, é o ministro Nunes Marques.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corpo de bombeiros jeronimo rodrigues policia militar STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) questiona, no STF, Lei Nacional que mexe com PMs e bombeiros
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) questiona, no STF, Lei Nacional que mexe com PMs e bombeiros
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) questiona, no STF, Lei Nacional que mexe com PMs e bombeiros
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) questiona, no STF, Lei Nacional que mexe com PMs e bombeiros
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x