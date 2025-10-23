Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEPONTE

Jerônimo cria secretaria exclusiva da Ponte Salvador-Itaparica

Medida consta na edição desta quinta-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/10/2025 - 6:49 h | Atualizada em 23/10/2025 - 7:30
Governador Jerônimo Rodrigues sancionou lei que cria Seponte
Governador Jerônimo Rodrigues sancionou lei que cria Seponte -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), sancionou a lei que cria a Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, também conhecido como Seponte. A medida consta na edição desta quinta-feira, 23, do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o texto, a pasta terá finalidade de coordenar, articular, promover, acompanhar e integrar as ações e projetos prioritários da fase de implantação do sistema.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jerônimo diz quando titular da Seponte será revelado
Criação da Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica é aprovada na Alba
Ponte Salvador-Itaparica: governo acelera uso de estaleiro para obras

Ao todo, serão criados os seguintes cargos em comissão:

  • 02 (dois) cargos de Superintendente, símbolo DAS-2A;
  • 05 (cinco) cargos de Diretor, símbolo DAS-2B;
  • 03 (três) cargos de Assessor Especial, símbolo DAS-2C;
  • 09 (nove) cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C;
  • 01 (um) cargo de Coordenador de Controle Interno I, símbolo DAS-2C;
  • 02 (dois) cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;
  • 05 (cinco) cargos de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4.
  • 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-2A;
  • 03 (três) cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;
  • 01 (um) cargo de Assistente II, símbolo DAS-3, conforme correlação de cargos prevista no Anexo III da Lei nº 8.346, de 26 de agosto de 2002;
  • 01 (um) cargo de Secretário de Gabinete, símbolo DAS-3.

De acordo com o artigo 5º da Lei 15.004/2025, a estrutura e o funcionamento da Secretaria serão disciplinados em regimento, aprovado por ato do governador Jerônimo Rodrigues.

Ainda conforme a norma, a Seponte vai funcionar "até o cumprimento de sua finalidade".

Quem assume?

A expectativa, agora, é sobre quem será o titular da nova pasta. Estava prevista, para a manhã de hoje, um anúncio por parte do governador Jerônimo Rodrigues sobre quem seria o novo secretário. No entanto, por conta das fortes chuvas que atingiram a capital baiana, nos últimos dias, a agenda foi cancelada e ainda sem data para ocorrer.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues ponte salvador-itaparica seponte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues sancionou lei que cria Seponte
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Governador Jerônimo Rodrigues sancionou lei que cria Seponte
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Governador Jerônimo Rodrigues sancionou lei que cria Seponte
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Governador Jerônimo Rodrigues sancionou lei que cria Seponte
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x