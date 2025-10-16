Jerônimo diz quando titular da Seponte será revelado

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Joá Souza/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que o novo titular da Secretaria Especial da Ponte Salvador-Itaparica (Seponte) deve ser divulgado em um prazo de dez dias. A declaração do petista foi dada à imprensa, na quarta-feira, 15, durante a abertura da 3ª edição da ConstruNordeste, no Centro de Convenções de Salvador.

Em sessão ordinária realizada na última terça-feira, 14, a maioria dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deu o aval para a criação do órgão.

O projeto de lei foi enviado pelo próprio Jerônimo no final de setembro e agora segue para a sanção do chefe do Executivo para entrar em vigor. De acordo com a justificativa apresentada pelo governador a nova pasta terá como objetivo acompanhar a execução da obra.

Ontem, Jerônimo afirmou que espera receber a notificação da Alba até esta sexta-feira, 17, para depois tomar uma decisão. "A gente primeiro precisa sancionar a lei para anunciar depois. Espero que, dando tudo certo nos próximos dez dias a gente anuncie o secretário", disse o governador.

Nos bastidores, a expectativa é a de que a pasta fique sob o comando do PDT, cujo comando do diretório estadual é do deputado federal Félix Mendonça Jr.

Números da ponte

A nova estrutura produzirá um acréscimo na despesa de pessoal milionária para os próximos dois anos. A partir de outubro de 2025, o valor estimado é de R$1,4 milhões, para o exercício de 2026, R$5,1 milhões, e para 2027, o importe de R$5,2 milhões, totalizando mais de R$11 milhões.

O projeto de lei prevê a criação de cargos de comissão para atender a à organização administrativa da Seponte. São eles:

2 cargos de Superintendente, símbolo DAS-2A;

5 cargos de Diretor, símbolo DAS-2B;

3 cargos de Assessor Especial, símbolo DAS-2C;

9 cargos de Coordenador I, símbolo DAS-2C;

1 cargo de Coordenador de Controle Interno I, símbolo DAS-2C;

2 cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;

5 cargos de Assessor Administrativo, símbolo DAI-4

1 cargo de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-2A;

3 cargos de Assessor Técnico, símbolo DAS-3;

1 cargo de Assistente II, símbolo DAS-3,

1 cargo de Secretário de Gabinete, símbolo DAS-3.

Ainda conforme o texto, as competências da Assessoria de Planejamento e Gestão e da Diretoria Geral, ambas da estrutura da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), serão exercidas também no âmbito da Seponte.

A Ponte Salvador–Itaparica começará a ser construída no início de junho de 2026. Com 12,4 km de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, a estrutura será a maior da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz, à região da Gameleira.

O projeto também conta com uma nova rodovia em Vera Cruz e a duplicação de trechos da BA-001. O prazo final de entrega é junho de 2031.

A iniciativa conta com investimento de R$ 10,6 bilhões, por meio da Parceria Público-Privada (PPP) e é construída pelo consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC), duas das maiores empresas do setor de infraestrutura.