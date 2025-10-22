Jerônimo rechaça pressa para formação de chapa em 2026

Grupo governista liderado pelo presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) demonstrou não ter pressa para montar a chapa que vai disputar as eleições em 2026. Em conversa com a imprensa nesta quarta-feira, 22, o petista afirmou estar tranquilo e que o anúncio será feito na hora certa.

“No meu grupo nós estamos utilizando a nossa energia, sem raiva, sem ira, com tranquilidade. Tem gente que está agoniada para saber como é que vai ser a chapa. Se estiver disposto a ajudar, bote energias boas, porque nós vamos constituir uma chapa boa. Tenho acompanhado, conversado com meu time político, para que a gente possa ter uma chapa competitiva”, disse o gestor durante evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNTC), no CAB.

Na ocasião, o governador também reforçou a importância da montagem de uma chapa forte para a reeleição do presidente Lula (PT). Ele avalia que um novo mandato do presidente será benéfico para o estado.

Jerônimo citou obras como a Ponte Salvador-Itaparica, o metrô de Salvador, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), e a restauraçao de estradas e a construção de escolas e hospitais. que segundo ele, aconteceram graças ao investimento do Governo Federal.

"Nós temos que entender que esse governo está ajudando a Bahia e tendo uma chapa competitiva nacional, uma chapa competitiva no estado, com a majoritária boa, um time bom de senadores, um time bom de deputados federais e estaduais, nós estaremos muito tranquilos. O fruto só dá na hora, saberemos acertar como a gente tem que fazer para ter um time competitivo na Bahia", pontuou.