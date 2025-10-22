Ciro Gomes volta às origens e se filia ao PSDB

Ciro Gomes volta ao PSDB e pode ser candidato em 26 - Foto: Divulgação

Ex-ministro nos governos Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes se filiou ao PSDB, partido do qual fez parte nos anos 1990, nesta quarta-feira, 22. O ato aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e contou com a presença de aliados do agora ex-pedetista.

Próximo de nomes do bolsonarismo cearense, Ciro ironizou a aliança antiga de Lula nos primeiros anos de gestão com o PL, que indicou José Alencar como vice do petista na eleição vitoriosa de 2002. O 'novo tucano' ainda citou a relação do atual presidente da República, de quem foi próximo, com Geraldo Alckmin, ex-adversário e hoje vice-presidente.

"Quando o Lula se elege, ele chama o José Alencar, do PL. Quando ele resolveu lançar a Dilma, já avisado de que as coisas poderiam ser gravemente traumatizadas, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer. Quando mais recentemente ele quis se eleger, por quase 1% de diferença do Bolsonaro, quem ele chamou? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB e agora socialista, para eles", disparou Ciro.

Candidatura em 2026

Candidato a presidente por quatro ocasiões (1998, 2002, 2018, 2022), Ciro Gomes deve tentar novamente o governo do Ceará em 2026, cargo que já ocupou na década de 1990, também pelo PSDB.

Caso a candidatura se concretize, o tucano terá como principal adversário Elmano de Freitas (PT), atual governador do Ceará, e seu antigo aliado político, postulante à reeleição com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).