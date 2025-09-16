DE OLHO EM 2026
Aliado de Bolsonaro apoia Ciro e diz: "Já meteu o pau em todo mundo"
Presidente do PL deixou as rusgas de lado para apoiar o ex-desafeto
Por Anderson Ramos
O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, manifestou seu apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará. Durante a conversa, um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, não hesitou em comentar sobre a postura contundente de Ciro, afirmando:
“O Ciro já meteu o pau no Bolsonaro, já meteu o pau em mim, já meteu o pau em todo mundo; é o jeito dele”, afirmou o cacique em entrevista à Jovem Pan.
Ele mencionou que, apesar de ter três processos contra Ciro, decidiu não prosseguir com as ações judiciais, afirmando: “Tira os três, esquece, porque o Ciro mete o pau até na sombra. Agora é um fenômeno, é um fenômeno.”
Mudança de partido
Durante discurso na festa de aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em agosto, o ex-governador Ciro Gomes admitiu pela primeira vez que pode ser candidato da oposição ao governo do Ceará em 2026.
Caso aceite o desafio, Ciro deve enfrentar o grupo comandado pelo PT e pelo seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB).
"É o desafio para o qual os meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar? Eu vou encarar", disse, arrancando aplausos dos presentes à festa, entre eles muitos bolsonaristas.
Em relação conturbada com o PDT, Ciro Gomes está prestes a sair do partido e está em conversas avançadas com a cúpula nacional do PSDB e deve se filiar em breve.
O presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, afirmou que a ida de Ciro Gomes para o partido está confirmada, faltando apenas detalhes para a data e o local do ato de filiação. Ele aposta que Ciro será o candidato da oposição com apoio bolsonarista.
