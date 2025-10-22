POLÍTICA
STF deve iniciar na próxima semana julgamento de recursos de Bolsonaro
Defesa tem cinco dias para recorrer da pena de 27 anos
Por Redação
Fontes do Supremo Tribunal Federal (STF) antecipam que, na próxima semana, terá início o julgamento dos recursos de Jair Bolsonaro (PL) e dos outros réus do núcleo 1 ligados à trama golpista.
A expectativa é de que a Primeira Turma rejeite os embargos de declaração. Caso isso ocorra, a defesa ainda poderá apresentar um último recurso antes da emissão dos mandados de prisão definitiva.
Com a divulgação do acórdão, nesta quarta-feira, 22, que determinou a pena de 27 anos e três meses em regime fechado a Bolsonaro, inicia-se automaticamente o prazo de cinco dias corridos para que a defesa apresente recurso. Isso significa que, a partir de segunda-feira, o recurso já poderá ser avaliado pela Primeira Turma.
Segundo auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, ele deve atuar com celeridade e encaminhar o caso ao plenário virtual.
Ainda não está definido se o processo será incluído na pauta da sessão virtual, que começa na sexta e permanece aberta por uma semana, ou se o ministro Moraes convocará uma sessão extraordinária para julgar os recursos em prazo mais curto, como 24 ou 48 horas.
