STF deve iniciar na próxima semana julgamento de recursos de Bolsonaro

Fontes do Supremo Tribunal Federal (STF) antecipam que, na próxima semana, terá início o julgamento dos recursos de Jair Bolsonaro (PL) e dos outros réus do núcleo 1 ligados à trama golpista.

A expectativa é de que a Primeira Turma rejeite os embargos de declaração. Caso isso ocorra, a defesa ainda poderá apresentar um último recurso antes da emissão dos mandados de prisão definitiva.

Com a divulgação do acórdão, nesta quarta-feira, 22, que determinou a pena de 27 anos e três meses em regime fechado a Bolsonaro, inicia-se automaticamente o prazo de cinco dias corridos para que a defesa apresente recurso. Isso significa que, a partir de segunda-feira, o recurso já poderá ser avaliado pela Primeira Turma.

Segundo auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, ele deve atuar com celeridade e encaminhar o caso ao plenário virtual.

Ainda não está definido se o processo será incluído na pauta da sessão virtual, que começa na sexta e permanece aberta por uma semana, ou se o ministro Moraes convocará uma sessão extraordinária para julgar os recursos em prazo mais curto, como 24 ou 48 horas.