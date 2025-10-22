Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTAGEM REGRESSIVA

STF formaliza condenação de Bolsonaro e inicia contagem para recurso

Defesa do ex-presidente tem cinco dias para apresentar embargos

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 9:24 h | Atualizada em 22/10/2025 - 9:38
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista -

O Supremo Tribunal Fededal (STF) publicou, nesta quarta-feira, 22, o acordão com a decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

A Primeira Turma da Corte condenou o liberal, em 11 de setembro, a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder. O placar da condenação de Bolsonaro na turma foi de 4 votos a 1 — o único voto divergente foi o do ministro Luiz Fux.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, a publicação formaliza o resultado do julgamento. A partir de agora, a defesa do ex-presidente — que está em prisão domiciliar — tem cinco dias para apresentar os chamados embargos de declaração.

Leia Também:

STF reabre investigação contra presidente do partido de Bolsonaro
STF condena núcleo 4 da trama golpista; Fux vota contra
Luiz Fux pede para trocar de Turma no STF

O recurso é reservado para situações em que a defesa entenda que houve alguma obscuridade, imprecisão, contradição ou omissão na sentença. Nesse caso, a discussão não vai para o plenário, mas para a turma que julgou o caso.

A expectativa é para um eventual cumprimento de pena em regime fechado por Bolsonaro. No entanto, ele só se dariam após do esgotamento dos embargos — os ministros da corte preveem que isso ocorra ainda em 2025.

Embargos infrigentes

Outro tipo de recurso cabível, apenas quando há voto divergente a favor do réu, são os embargos infringentes. Nesse caso, ele reabriria o debate sobre o mérito da condenação e levaria o julgamento para o plenário. O prazo para a apresentação dos embargos infringentes é de 15 dias a partir da publicação do acórdão.

No entanto, apesar de Fux ter apresentado voto divergente favorável a Bolsonaro, não se trata de um trâmite garantido. Isso porque precedentes do Supremo dos últimos anos têm imposto limites adicionais ao uso desse tipo de questionamento.

Caso a corte siga o mesmo entendimento de um precedente anterior, Bolsonaro precisaria de dois votos o absolvendo de pelo menos um dos crimes para que a tramitação dos embargos infringentes viesse a ser admitida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Golpe de Estado Jair Bolsonaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x