STF condena núcleo 4 da trama golpista; Fux vota contra
Votação foi encerrada na noite desta terça-feira, 21
Por Cássio Moreira
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, na noite desta terça-feira, 21, pela condenação dos integrantes do núcleo 4 da trama golpista que culminou no 8 de janeiro. Foram quatro votos a um, com a divergência do ministro Luiz Fux.
Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Ao divergir dos colegas de Turma, Fux afirmou não ter achado conexão entre pontos centrais apontados na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).
"Mantenho a minha percepção de que nós tivemos três momentos. Tivemos o momento do processo eleitoral, tivemos o momento do Plano Punhal Verde Amarelo e tivemos o momento do 8 de janeiro. Eu não enxergo nenhuma conexão entre esses fatos", afirmou Fux.
Injustiça
Luiz Fux ainda fez autocrítica de seus votos anteriores em julgamentos sobre o 8 de Janeiro, afirmando ter cometido uma "injustiça" ao votar pela condenação nas demais ocasiões.
"Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar", argumentou o ministro, que ainda revelou os planos de deixar a Primeira Turma do STF.
