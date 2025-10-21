Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

STF condena núcleo 4 da trama golpista; Fux vota contra

Votação foi encerrada na noite desta terça-feira, 21

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

21/10/2025 - 20:49 h
Luiz Fux diverge dos demais ministros da Corte
Luiz Fux diverge dos demais ministros da Corte -

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, na noite desta terça-feira, 21, pela condenação dos integrantes do núcleo 4 da trama golpista que culminou no 8 de janeiro. Foram quatro votos a um, com a divergência do ministro Luiz Fux.

Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Ao divergir dos colegas de Turma, Fux afirmou não ter achado conexão entre pontos centrais apontados na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ministra de Lula será homenageada com Título de Cidadã Baiana
Bahia mantém dívida baixa em 2025 mesmo com recorde de investimentos
Luiz Fux pede para trocar de Turma no STF

"Mantenho a minha percepção de que nós tivemos três momentos. Tivemos o momento do processo eleitoral, tivemos o momento do Plano Punhal Verde Amarelo e tivemos o momento do 8 de janeiro. Eu não enxergo nenhuma conexão entre esses fatos", afirmou Fux.

Injustiça

Luiz Fux ainda fez autocrítica de seus votos anteriores em julgamentos sobre o 8 de Janeiro, afirmando ter cometido uma "injustiça" ao votar pela condenação nas demais ocasiões.

"Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar", argumentou o ministro, que ainda revelou os planos de deixar a Primeira Turma do STF.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

8 de janeiro STF supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Fux diverge dos demais ministros da Corte
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Luiz Fux diverge dos demais ministros da Corte
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Luiz Fux diverge dos demais ministros da Corte
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Luiz Fux diverge dos demais ministros da Corte
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x