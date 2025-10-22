Menu
Jaques Wagner defende repetição da chapa Lula-Alckmin em 2026

Senador avalia que Simone Tebet seria bom nome para vice caso Alckmin dispute em SP

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 15:52 h
Senador também destacou que Lula mantém “muito boa saúde” às vésperas de completar 80 anos
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta quarta-feira, 22, que defende a reedição da chapa formada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições presidenciais de 2026. O senador, no entanto, avaliou que, se Alckmin optar por disputar um cargo em São Paulo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), seria um nome adequado para ocupar a vice.

“Minha opinião é manter a chapa vitoriosa, com Alckmin na vice. Temos que montar o time para enfrentar o adversário que vier”, afirmou o senador durante um almoço com empresários em Brasília, organizado pelo grupo Esfera Brasil.

Ao ser questionado por um executivo se a ministra Simone Tebet poderia ser uma boa vice na chapa no cenário em que Alckmin dispute a eleição por São Paulo, Jaques respondeu:

“Seria bastante positivo. A chapa com Tebet abre diálogo com segmentos importantes”. Nessa terça-feira, 21, Alckmin disse que “o governo de São Paulo não está em cogitação”, e que está “muito feliz” como vice-presidente.

O senador também destacou que Lula mantém “muito boa saúde” às vésperas de completar 80 anos. Durante a conversa, quando um empresário o chamou de “favorito” para as eleições de 2026, Jaques Wagner brincou, arrancando risadas: “Nem gosto dessa palavra. Eu diria que ele é um player extremamente importante”.

Atual líder do governo no Senado, Wagner já comandou quatro ministérios — Relações Institucionais e Trabalho, no primeiro mandato de Lula, e Casa Civil e Defesa, no governo Dilma Rousseff — além de ter governado a Bahia por dois mandatos.

