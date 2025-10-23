Jerônimo lamenta grave acidente com mortos no interior da Bahia

Governador ficou consternado com tragédia. - Foto: GOVBA

O acidente da manhã desta quinta-feira, 23, na BR-116, na cidade de Tucano, no norte da Bahia, deixou consternado o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em suas redes sociais, o gestor postou um texto lamentando o acidente entre um ônibus escolar e uma carreta deixou que deixou ao menos três pessoas mortas.

“Recebi com muita tristeza a notícia do acidente em Tucano, na BR-116, na manhã desta quinta-feira, envolvendo um ônibus e que, infelizmente, deixou vítimas fatais. Determinei imediatamente que o nosso governo fique à disposição das prefeituras de Tucano e região, com toda a estrutura do Estado, para garantir o apoio necessário neste momento tão doloroso”, publicou o governador.

Por causa do ocorrido, o trecho do KM 290 está totalmente interditado. O ônibus ficou com a frente completamente destruída. Ainda não há informações sobre as causas do ocorrido e nem identificação das vítimas.

Jerônimo afirmou que o governo segue acompanhando de perto o estado de saúde das pessoas feridas, que estão recebendo atendimento em unidades hospitalares da região. “Continuo em oração pelas vítimas, pedindo a Deus que conforte a todos e todas”, disse o governador.