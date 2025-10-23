Menu
BAHIA

Batida entre carreta e ônibus escolar deixa três mortos na BR-116

Por causa do ocorrido, o trecho do KM 290 está totalmente interditado

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/10/2025 - 13:42 h
O ônibus ficou com a frente completamente destruída
O ônibus ficou com a frente completamente destruída

Uma batida entre um ônibus escolar e uma carreta deixou, pelo menos, três pessoas mortas na manhã desta quinta-feira, 23, na BR-116, na cidade de Tucano, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda estão apurando o número de feridos.

Por causa do ocorrido, o trecho do KM 290 está totalmente interditado. O ônibus ficou com a frente completamente destruída. Ainda não há informações sobre as causas do ocorrido e nem identificação das vítimas.

carreta Ônibus escolar tucano

