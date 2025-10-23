BAHIA
Batida entre carreta e ônibus escolar deixa três mortos na BR-116
Por causa do ocorrido, o trecho do KM 290 está totalmente interditado
Por Isabela Cardoso
Uma batida entre um ônibus escolar e uma carreta deixou, pelo menos, três pessoas mortas na manhã desta quinta-feira, 23, na BR-116, na cidade de Tucano, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda estão apurando o número de feridos.
Por causa do ocorrido, o trecho do KM 290 está totalmente interditado. O ônibus ficou com a frente completamente destruída. Ainda não há informações sobre as causas do ocorrido e nem identificação das vítimas.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes