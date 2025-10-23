Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

PM é condenado a 15 anos de prisão por executar jovem no sul da Bahia

Crime aconteceu em junho de 2023 e jovem foi morto perto de hospital

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 9:12 h
Crime aconteceu na cidade de Camacan no sul da Bahia
Crime aconteceu na cidade de Camacan no sul da Bahia -

Um júri popular que aconteceu na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, nesta quarta-feira, 22, condenou o policial militar identificado como Reinaldo Elias Santos Aragão a 15 anos de prisão por homicídio qualificado por meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

A denúncia criminal oferecida foi sustentada no julgamento pelos promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mecânico é morto a tiros a caminho de casa em Itapuã
Homem é morto com facada no rosto e irmão fica ferido no pescoço
Homem é preso ao confessar ter matado ex-namorada em Salvador

Conforme a denúncia do MPBA, o policial executou Carlos Henrique José dos Santos no dia 28 de junho de 2023 com dois tiros durante uma abordagem realizada no município de Camacan, sul do estado.

Ainda segundo o MP, o primeiro tiro aconteceu em local ermo, nas proximidades da 2ª Travessa São Francisco para onde o condenado conduziu a vítima a pé. Carlos Henrique estava rendido e desarmado. Já o segundo disparo foi realizado nas proximidades do hospital, quando o PM tirou Carlos ferido da viatura e atirou contra ele novamente para forjar prestação de socorro.

A vítima chegou à unidade médica sem sinais vitais, com morte decorrente de hemorragia interna grave causada pelos ferimentos.

O fato foi registrado inicialmente como uma morte decorrente de confronto armado. Após denúncias de vizinhos e familiares, a investigação conduzida pela Força Correicional Especial Integrada (Force) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) coletou provas que apontaram para execução sumária.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

condenado Júri popular policial militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime aconteceu na cidade de Camacan no sul da Bahia
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Crime aconteceu na cidade de Camacan no sul da Bahia
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Crime aconteceu na cidade de Camacan no sul da Bahia
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Crime aconteceu na cidade de Camacan no sul da Bahia
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x