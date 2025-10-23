PM é condenado a 15 anos de prisão por executar jovem no sul da Bahia

Crime aconteceu na cidade de Camacan no sul da Bahia - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Um júri popular que aconteceu na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, nesta quarta-feira, 22, condenou o policial militar identificado como Reinaldo Elias Santos Aragão a 15 anos de prisão por homicídio qualificado por meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

A denúncia criminal oferecida foi sustentada no julgamento pelos promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp).

Conforme a denúncia do MPBA, o policial executou Carlos Henrique José dos Santos no dia 28 de junho de 2023 com dois tiros durante uma abordagem realizada no município de Camacan, sul do estado.

Ainda segundo o MP, o primeiro tiro aconteceu em local ermo, nas proximidades da 2ª Travessa São Francisco para onde o condenado conduziu a vítima a pé. Carlos Henrique estava rendido e desarmado. Já o segundo disparo foi realizado nas proximidades do hospital, quando o PM tirou Carlos ferido da viatura e atirou contra ele novamente para forjar prestação de socorro.

A vítima chegou à unidade médica sem sinais vitais, com morte decorrente de hemorragia interna grave causada pelos ferimentos.

O fato foi registrado inicialmente como uma morte decorrente de confronto armado. Após denúncias de vizinhos e familiares, a investigação conduzida pela Força Correicional Especial Integrada (Force) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) coletou provas que apontaram para execução sumária.