POLÍCIA
PM é condenado a 15 anos de prisão por executar jovem no sul da Bahia
Crime aconteceu em junho de 2023 e jovem foi morto perto de hospital
Por Redação
Um júri popular que aconteceu na cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, nesta quarta-feira, 22, condenou o policial militar identificado como Reinaldo Elias Santos Aragão a 15 anos de prisão por homicídio qualificado por meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.
A denúncia criminal oferecida foi sustentada no julgamento pelos promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp).
Leia Também:
Conforme a denúncia do MPBA, o policial executou Carlos Henrique José dos Santos no dia 28 de junho de 2023 com dois tiros durante uma abordagem realizada no município de Camacan, sul do estado.
Ainda segundo o MP, o primeiro tiro aconteceu em local ermo, nas proximidades da 2ª Travessa São Francisco para onde o condenado conduziu a vítima a pé. Carlos Henrique estava rendido e desarmado. Já o segundo disparo foi realizado nas proximidades do hospital, quando o PM tirou Carlos ferido da viatura e atirou contra ele novamente para forjar prestação de socorro.
A vítima chegou à unidade médica sem sinais vitais, com morte decorrente de hemorragia interna grave causada pelos ferimentos.
O fato foi registrado inicialmente como uma morte decorrente de confronto armado. Após denúncias de vizinhos e familiares, a investigação conduzida pela Força Correicional Especial Integrada (Force) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) coletou provas que apontaram para execução sumária.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes