HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Mecânico é morto a tiros a caminho de casa em Itapuã

Vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Ernesto Simões Filho

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

22/10/2025 - 9:24 h | Atualizada em 22/10/2025 - 9:35
Carro não foi roubado pelos criminosos
Carro não foi roubado pelos criminosos

Um homem identificado como Geovane Santos Roma, de 32 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto em uma localidade conhecida como Barro Duro, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima seguia para casa quando foi surpreendida por homens armados, que efetuaram disparos contra o carro em que ela estava.

Geovane chegou a ser socorrido por moradores para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos. O veículo não foi levado pelos criminosos. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

A PM também informou, por meio de nota, que o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) tomou conhecimento do crime de um homem atingido por disparos de arma de fogo na localidade do Barro Duro. A PM disse ainda que as circunstâncias serão apuradas pela Polícia Judiciária.

x