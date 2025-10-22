Menu
HOME > POLÍCIA
BRIGA FATAL

Homem é morto com facada no rosto e irmão fica ferido no pescoço

Suspeito morava na mesma casa das vítimas; ele foi preso ao tentar fugir

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 20:08 h
Nilson morreu com a faca cravada no rosto
Nilson morreu com a faca cravada no rosto -

Uma discussão entre três homens, na noite da terça-feira, 21, no distrito de Japomirim, em Itagibá, no centro-sul do estado, terminou de forma trágica. Um homem foi morto a facadas e outro focou gravemente ferido. O crime ocorreu dentro de uma residência, na Rua Aurélino Gomes, nas proximidades da subprefeitura.

Durante o desentendimento, Nilson Barbosa Menezes, de 41 anos, levou uma facada no rosto e morreu ainda no local. Já o irmão dele, de prenome Manoel, foi atingido no pescoço e levado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital do município. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, que não teve o nome revelado, tentou fugir em um veículo Toyota Corolla azul, mas, foi alcançado e preso em uma rua próxima ao local do crime. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de plantão em Jequié, na região sudoeste da Bahia, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também:

Homem "casado” com criança de 11 anos é preso: “Eu não sabia a idade”
Trio é preso na Bahia suspeito de fazer compra com nota falsa de R$ 200
Youtuber infantil é preso suspeito de exploração sexual de crianças

A polícia apurou que vítimas e suspeito são moradores de Vitória da Conquista, também no sudoeste do estado, e haviam alugado a casa, onde houve a briga, recentemente. Eles trabalhavam vendendo caixas de correspondência. O caso é investigado pela Polícia Civil de Itagibá. A motivação para o crime ainda não foi esclarecida.

