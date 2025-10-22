Youtuber infantil é preso suspeito de exploração sexual de crianças

Youtuber infantil é preso suspeito de importunação sexual - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O youtuber de conteúdo infantil João Paulo Manuel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, foi preso nesta quarta-feira, 22, acusado de explorar sexualmente de crianças por meio de suas redes sociais. A prisão aconteceu em uma ação conjunta das Polícias Civis (PC) do Rio de Janeiro e São Paulo.

João Paulo produzia conteúdos focados nos produtos da animação “Pokémon”, como cartas colecionáveis e bichos de pelúcia. Ele soma mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais.

Entenda a investigação

João Paulo Manuel é investigado por exploração sexual de crianças, crime tipografado no código penal como estupro de vulnerável, e produção de cenas de pornografia com adolescente.

O inquérito foi aberto na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) do Rio de Janeiro. A prisão temporária foi decretada pelo juiz da Vara especializada em crimes contra a criança e adolescente do Rio de Janeiro.

A polícia ainda investiga se João utilizou das redes sociais para exibir suas partes íntimas para menores de idade e exigir que elas fizessem o mesmo.

Somado a isso, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao influencer na cidade de Santo André, região metropolitana de São Paulo.

A Justiça também autorizou a quebra de sigilo de todos os computadores de e celulares encontrados com o youtuber, que serão enviados à perícia.

No total, a polícia diz ter encontrado na residência de João:

seis celulares;

três pendrives;

uma CPU de computador.

Denúncia de garota de 13 anos

A denúncia contra o youtuber partiu da família de uma menina de 13 anos, que mantinha contato com João Paulo por aplicativos como o Discord e o WhatsApp desde os 11 anos.

Segundo a narração da garota à PC, ele fez vídeo chamadas nas quais o mesmo mostrou sua parte íntima e depois pediu para que a garota fizesse o mesmo.

A família da garota ainda afirma que interceptou uma mensagem enviada pelo youtuber que dizia: "Amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga".

Ainda de acordo com a polícia, a menina relatou diversos abusos sexuais esse ano, como pedidos para o envio de conteúdo sexual em troca de cartas e bichos de pelúcia.

A investigação diz que o influencer chegou a enviar fotos do próprio pênis em duas ocasiões pelo WhatsApp e outras duas vezes pelo Discord.

Como se conheceram

De acordo com as investigações a adolescente conheceu João Paulo em 2023, quando tinha 11 anos, em um evento sobre “Pokémon” realizado no Rio de Janeiro.

A partir de então, eles mantiveram o contato por meio da internet, visto que o influencer disse aos pais dela que iria acompanhar e apoiar a carreira da garota em jogos online.