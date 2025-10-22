Homem "casado” com criança de 11 anos é preso: “Eu não sabia a idade”

Segundo a polícia, a localização foi feita após uma denúncia anônima - Foto: Arquivo / Agência Brasil

Um homem de 24 anos suspeito de estupro de vulnerável, por manter um relacionamento conjugal com uma criança de 11 anos, foi preso nesta terça-feira, 21, pela Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT).

Segundo a polícia, a localização foi feita após uma denúncia anônima sobre a possível relação afetiva entre o suspeito e a criança, que supostamente aconteceria aos finais de semana. Posteriormente, novas informações apontaram que a vítima estaria residindo de forma permanente na casa do suspeito.

Prisão

Diante da gravidade da denúncia, uma equipe da Polícia Civil foi enviada à casa do suspeito nessa terça, 21, para verificar a veracidade das informações. Ao chegar à residência, os policiais encontraram o homem e a criança sentados lado a lado, almoçando na varanda.

Questionados, tanto o suspeito quanto seus familiares confirmaram que o homem de 24 anos vivia um relacionamento conjugal com a criança, mas alegaram não saber que a menina tinha apenas 11 anos de idade.

O investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Matupá, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Depois, ele passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.