POLÍCIA
Trio é preso na Bahia suspeito de fazer compra com nota falsa de R$ 200
Grupo agia em diversos estados do Nordeste
Três integrantes de uma quadrilha suspeitos de passar notas falsas no comércio foram presos em flagrante pela Polícia Civil (PC), nesta segunda-feira, 20, em Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia.
A prisão aconteceu após a denúncia de que um dos suspeitos tentou usar uma nota falsa de R$ 200 em um comércio da cidade.
De acordo com a PC, o acusado foi flagrado pelos responsáveis pelo estabelecimentos e barrado de sair por populares até a chegada dos agentes. Depois da prisão, o sujeito entregou os comparsas, que estavam hospedados em uma pousada.
No local, foram presos:
- uma mulher de 21 anos, que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime;
- e um homem de 20 anos.
Somado a isso, um adolescente também foi apreendido.
O trio vai responder por alguns crimes, como:
- utilização de moeda falsa;
- organização criminosa;
- falsidade ideológica;
- corrupção de menores.
De acordo com as investigações, o grupo seria da cidade de Arapiraca, em Alagoas, e vinha utilizando cédulas falsas para efetuar compras em diversos estados do Nordeste e obter troco em dinheiro verdadeiro.
