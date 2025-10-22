Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Trio é preso na Bahia suspeito de fazer compra com nota falsa de R$ 200

Grupo agia em diversos estados do Nordeste

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/10/2025 - 17:53 h
Três integrantes de uma quadrilha suspeitos de passar notas falsas no comércio foram presos em flagrante pela Polícia Civil (PC), nesta segunda-feira, 20, em Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia.

A prisão aconteceu após a denúncia de que um dos suspeitos tentou usar uma nota falsa de R$ 200 em um comércio da cidade.

De acordo com a PC, o acusado foi flagrado pelos responsáveis pelo estabelecimentos e barrado de sair por populares até a chegada dos agentes. Depois da prisão, o sujeito entregou os comparsas, que estavam hospedados em uma pousada.

No local, foram presos:

  • uma mulher de 21 anos, que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime;
  • e um homem de 20 anos.

Somado a isso, um adolescente também foi apreendido.

O trio vai responder por alguns crimes, como:

  • utilização de moeda falsa;
  • organização criminosa;
  • falsidade ideológica;
  • corrupção de menores.

De acordo com as investigações, o grupo seria da cidade de Arapiraca, em Alagoas, e vinha utilizando cédulas falsas para efetuar compras em diversos estados do Nordeste e obter troco em dinheiro verdadeiro.

