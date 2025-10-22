Menu
BAHIA

Fundação Vovó do Mangue leva 30 propostas de defesa dos manguezais à COP 30

Sediada em Maragogipe (BA), organização atuará na Zona Azul em Belém, buscando investimentos para a preservação de ecossistemas costeiros

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 15:10 h
Fundação Vovó do Mangue, sediada em Maragogipe
Fundação Vovó do Mangue, sediada em Maragogipe

A crise climática global terá um forte sotaque baiano em suas negociações. A Fundação Vovó do Mangue, sediada em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, foi uma das organizações socioambientais indicadas para compor os grupos observadores na Zona Azul da 30ª Conferência das Partes (COP 30), que ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro.

Reafirmando a relevância dos saberes locais no debate internacional, a instituição levará à Cúpula do Clima um conjunto de 30 propostas focadas no enfrentamento dos impactos climáticos.

O foco principal está na conservação e restauração ecológica de ecossistemas costeiros, reconhecidos cientificamente como estratégicos para o estoque de carbono.

Propostas baianas para a ação global

A Fundação Vovó do Mangue desenvolve há anos iniciativas como o Projeto CO² Manguezal, voltado à preservação de áreas contínuas na Baía de Todos-os-Santos, a segunda maior baía do mundo. Essa experiência será a base das propostas levadas à COP 30.

O objetivo da Fundação é reforçar a necessidade de maior aplicação de recursos e implementação de projetos de conservação ambiental nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, reconhecidas por sua biodiversidade e vulnerabilidade.

Entre as 30 propostas, a organização do Recôncavo Baiano buscará:

  • Destacar a conservação e restauração dos ecossistemas costeiros como uma estratégia natural e eficaz de estoque de carbono.
  • Fomentar o debate sobre o fortalecimento da troca de experiências, tecnologias sociais e boas práticas entre países do hemisfério Sul, especialmente os lusófonos, que compartilham ecossistemas costeiros semelhantes.

Atuação em Belém

A participação na COP 30 não se restringirá à Zona Azul, o espaço das negociações oficiais diplomáticas. A Fundação Vovó do Mangue também estará presente na Zona Verde, um local dedicado ao diálogo entre a sociedade civil, governos e instituições, em parceria com projetos ambientais do Pará, fortalecendo a integração entre as experiências locais e as discussões globais.

Leia Também:

Iniciativa do governo da Bahia será destaque durante COP 30
Salvador discute transição energética com foco na COP 30 e setor solar
Bahia se projeta como protagonista ambiental rumo à COP 30

Com apoio de instituições como o BNDES e a Petrobras, a Fundação reafirma que as ações locais de preservação e restauração, como as que realiza na Baía de Todos-os-Santos, são parte de um movimento global.

Ao integrar as rodadas de negociações, a instituição reforça seu compromisso em construir pontes entre o conhecimento das comunidades tradicionais e as decisões internacionais, contribuindo para uma agenda climática mais justa e alinhada à preservação dos ecossistemas.

A Conferência Climática da ONU (COP) é o principal encontro mundial sobre a crise climática e será sediada em Belém do Pará entre 10 e 21 de novembro de 2025.

x