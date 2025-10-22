Menu
BAHIA

Além dos ônibus: BID mira recursos para segurança e criatividade na Bahia

Banco internacional soma milhões de recursos tanto para capital como o estado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

22/10/2025 - 15:51 h | Atualizada em 28/10/2025 - 14:27
O projeto Salvador Capital Afro (SCA) tem como objetivo posicionar a cidade como polo do afroturismo mundial
O projeto Salvador Capital Afro (SCA) tem como objetivo posicionar a cidade como polo do afroturismo mundial -

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) soma milhões de recursos tanto em Salvador como na Bahia em financiamento de projetos públicos. Uma dos projetos estruturantes que contam aporte da financiadora é o Salvador Capital Afro, desenvolvido pela prefeitura de Salvador.

O banco, contudo, vai além dos projetos de mobilidade e infraestrutura e também abrange projetos de entretenimento. Nesta quarta-feira, 22, a representante do BID no Brasil, Annette Killmer, explicou se há possibilidade de novos investimentos em empresas no setor artístico.

“A gente não tem costume de apoiar grandes empresas de entretenimento, a gente trabalha muito mais com a criatividade local. Temos um projeto com a cidade, com Salvador Capital Afro”, disse Annete, que completou:

“Estamos muito orgulhosos desse projeto. É uma boa parte que foca na parte de turismo, mas de uma forma que integra. As populações mais importantes para o turismo, para a vida cultural vibrante da cidade, as cadeias de turismo, e ao mesmo tempo está atendendo também umas demandas em termos de moradia, de desenvolvimento urbano, vamos trabalhar esses aspectos também como parte do projeto”, disse ao Portal TARDE.

Representante do BID
Representante do BID | Foto: André Telles | BNDES

A representante do BID foi uma das palestrantes do evento “O Nordeste é um Brasil”, realizado no Palacete Tira-Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador. Na ocasião, ela também detalhou os desafios que o Nordeste enfrenta para o seu crescimento.

Um dos desafios que a gente está enfrentando, em todos os estados, é melhorias na gestão fiscal. Então, temos um projeto justamente focado nisso
Annete Killmer - representante do BID

BID e a Bahia

Assim como em Salvador, o BID é um dos grandes parceiros da Bahia com projetos voltados que vão além da infraestrutura, como também agricultura e segurança pública, que vem sendo um dos pilares de aporte da financiadora.

“Estamos atualmente na preparação de uma operação com os secretários de [Segurança] e de Planejamento ainda está em desenvolvimento, mas é um projeto que eu sei que é muito importante, mas muito caro para o governo. A sensação de segurança é fundamental para o desenvolvimento”, declarou.

Nesta quarta, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, por meio das suas redes sociais, que fará um importante recado para o setor, mas não antecipou o que seria.

“Hoje, às 20h, eu tenho uma mensagem muito importante pra vocês sobre uma das maiores operações já realizadas no nosso estado no combate ao crime organizado”.

Saiba quais são os projetos financiados pelo BID

Ver todas

x