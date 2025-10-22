Homem é preso ao confessar ter matado ex-namorada em Salvador

Fabiana foi vista pela última vez no dia 11 de setembro, em Periperi - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira, 21, João Pedro Souza Silva, de 23 anos, suspeito de ter matado a ex-companheira, a comerciante Fabiana Correia Cardoso, 43. Ele foi detido temporariamente mais de um mês após o desaparecimento da mulher e confessou o crime.

Fabiana está desaparecida desde 11 de setembro, quando foi vista pela última vez no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Apesar de o homem ter confessando um suposto crime de feminicídio, até esta quarta-feira, 22, o corpo dela ainda não havia sido localizado.

Segundo informações de familiares, o casal ficou junto por quatro meses e, durante este período, Fabiana chegou a vender um apartamento que tinha no bairro do Jambeiro, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, para investir o dinheiro na abertura de um mercado para trabalhar com o suspeito.

Após desaparecimento dela, familiares foram ao imóvel onde ela morava e encontrou o local praticamente vazio. Alguns pertences pessoais dela foram abandonados.

João Pedro confessou ter matado a ex-namorada | Foto: Reprodução Redes Sociais

Os parentes relaram também que imagens de câmeras de segurança registraram João Pedro retirando itens do mercado recém-aberto e colocando em um caminhão. Eles ainda afirmaram que Fabiana foi agredida dentro do estabelecimento comercial e foi levada desacordada até um galpão no bairro de Mussurunga. Esta informação não foi confirmada pela polícia.

Investigadores da Polícia Civil fizeram buscas no galpão onde supostamente Fabiana foi levada, mas, no local foram encontrados apenas vestígios de sangue. O material vai passar por exame para confirmar se pertence à comerciante.

Celulares de João Pedro e da atual namorada dele foram apreendidos e passarão por análise. A polícia apura a participação de uma segunda pessoa no desaparecimento da mulher.