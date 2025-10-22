Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMINICÍDIO

Homem é preso ao confessar ter matado ex-namorada em Salvador

Mulher está desaparecida desde o dia 11 de setembro; corpo ainda não foi encontrado

Redação

Por Redação

22/10/2025 - 23:30 h
Fabiana foi vista pela última vez no dia 11 de setembro, em Periperi
Fabiana foi vista pela última vez no dia 11 de setembro, em Periperi -

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira, 21, João Pedro Souza Silva, de 23 anos, suspeito de ter matado a ex-companheira, a comerciante Fabiana Correia Cardoso, 43. Ele foi detido temporariamente mais de um mês após o desaparecimento da mulher e confessou o crime.

Fabiana está desaparecida desde 11 de setembro, quando foi vista pela última vez no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Apesar de o homem ter confessando um suposto crime de feminicídio, até esta quarta-feira, 22, o corpo dela ainda não havia sido localizado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações de familiares, o casal ficou junto por quatro meses e, durante este período, Fabiana chegou a vender um apartamento que tinha no bairro do Jambeiro, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, para investir o dinheiro na abertura de um mercado para trabalhar com o suspeito.

Após desaparecimento dela, familiares foram ao imóvel onde ela morava e encontrou o local praticamente vazio. Alguns pertences pessoais dela foram abandonados.

João Pedro confessou ter matado a ex-namorada
João Pedro confessou ter matado a ex-namorada | Foto: Reprodução Redes Sociais

Os parentes relaram também que imagens de câmeras de segurança registraram João Pedro retirando itens do mercado recém-aberto e colocando em um caminhão. Eles ainda afirmaram que Fabiana foi agredida dentro do estabelecimento comercial e foi levada desacordada até um galpão no bairro de Mussurunga. Esta informação não foi confirmada pela polícia.

Investigadores da Polícia Civil fizeram buscas no galpão onde supostamente Fabiana foi levada, mas, no local foram encontrados apenas vestígios de sangue. O material vai passar por exame para confirmar se pertence à comerciante.

Leia Também:

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga
Gestor é preso por manter idosos em condições degradantes em Salvador
Jerônimo celebra ação que desmontou esquema em postos de combustíveis

Celulares de João Pedro e da atual namorada dele foram apreendidos e passarão por análise. A polícia apura a participação de uma segunda pessoa no desaparecimento da mulher.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desaparecimento feminicídio investigação criminal Polícia Civil Salvador Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fabiana foi vista pela última vez no dia 11 de setembro, em Periperi
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Fabiana foi vista pela última vez no dia 11 de setembro, em Periperi
Play

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Fabiana foi vista pela última vez no dia 11 de setembro, em Periperi
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Fabiana foi vista pela última vez no dia 11 de setembro, em Periperi
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

x