Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Vandilson foi esfaqueado várias vezes e segue internado - Foto: Reprodução Redes Sociais

Policiais civis do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus) estão investigando uma tentativa de homicídio contra o gerente do restaurante Barrakitika, Vandilson Almeida da Silva, de 39 anos, ocorrida na madrugada do domingo, dia 20.

Van, como é mais conhecido, foi esfaqueado várias vezes na cabeça, mãos, costas, braços e abdômen dentro de uma residência na comunidade Morada do Porto, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, no sudoeste da Bahia. Ele foi agredido pela melhor amiga, uma mulher identificada como Michele Oliveira dos Santos.

Vandilson foi levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, onde passou por cirurgias na cabeça e nas mãos. Até esta quarta-feira, 22, ele permanecia internado. Seu estado de saúde não foi divulgado.

O que diz a suspeita

Michele usou as redes sociais para se defender e apresentar sua versão dos fatos. Em um longo desabafo, ela afirmou que agiu em legítima defesa, alegando que Vandilson a atacou dentro de sua casa na madrugada de domingo.

“Gente, vir aqui esclarecer o acontecido na minha casa. Todos estão me crucificando, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu”, iniciou ela, afirmando que Vandilson esteve em sua casa após assistirem ao jogo do Flamengo e tomarem cerveja juntos.

Ainda segundo a mulher, o rapaz pediu para tomar banho e, em seguida, a atacou: “quando acordei, ele estava em cima de mim, puxando meu cabelo, me batendo”, contou, revelando que, enquanto Vandilson tomava banho, ficou assistindo televisão, mas pegou no sono.

Michele afirmou que tentou se defender durante a agressão. “Entramos em uma luta corporal. Ele viu o facão e tentou pegar. Eu pensei: 'se ele pegar [facão], vai me matar'. Na confusão, ele acabou se cortando”, lembrou.

Por fim, ela disse que gritou por socorro, mas ninguém apareceu: “ele estava em cima de mim, me batendo, dizendo que eu o traí”. No vídeo, é possível ver alguns hematomas no corpo dela.

Defesa de amigos e familiares

Familiares e amigos também usaram as redes sociais para defender Vandilson.

“Ele é meu tio, um homem de família e de princípios. Se ela estiver falando a verdade, que a justiça seja feita. Mas, se for mentira, que também haja justiça, pois por pouco ele não morreu”, escreveu uma mulher.

“Van sempre foi cordial e gentil com todos. Essa história está muito mal contada. Só temos a versão dela. Deus no comando sempre!”, comentou um amigo.

“Conheço Van há muitos anos, sempre tranquilo e respeitoso. Se era legítima defesa, por que tantas facadas? Espero que tudo se esclareça”, afirmou outro homem.

Investigação

O portal A TARDE tentou contato com o delegado Helder Carvalhal, responsável pelo Núcleo de Homicídios da 7ª COORPIN, para obter detalhes sobre as investigações. Contudo, ele orientou procurar a assessoria de comunicação da Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, não foi possível atualizar as informações com o órgão.