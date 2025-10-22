OPERAÇÃO VIRTUDE
Gestor é preso por manter idosos em condições degradantes em Salvador
Responsável pela instituição foi autuado em flagrante com base no Estatuto do Idoso
Por Leilane Teixeira
Um gestor de abrigo foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 22, por submeter idosos a condições desumanas e degradantes, em Salvador. A ação fez parte da Operação Virtude, voltada ao combate de crimes contra pessoas idosas e com deficiência.
O abrigo, situado no bairro da Massaranduba, apresentava um cenário de abandono, com ambiente sujo, alimentação precária e ausência de cuidados básicos. Segundo a polícia, os moradores viviam em situação insalubre e sem a devida assistência.
O responsável pela instituição foi autuado em flagrante com base no Estatuto do Idoso, que prevê punição para quem coloca em risco a saúde ou integridade física e mental de pessoas idosas.
Avaliação médica
Após a operação, os idosos foram levados para avaliação médica e passarão a ser acompanhados pela rede de proteção social do município.
A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati), com apoio do:
- Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV);
- Departamento de Inteligência Policial (DIP);
- Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCCA).
As investigações continuam para apurar se há outras vítimas.
