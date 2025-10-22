Gestor é preso por manter idosos em condições degradantes em Salvador

O abrigo, situado no bairro da Massaranduba, apresentava um cenário de abandono - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Um gestor de abrigo foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 22, por submeter idosos a condições desumanas e degradantes, em Salvador. A ação fez parte da Operação Virtude, voltada ao combate de crimes contra pessoas idosas e com deficiência.

O abrigo, situado no bairro da Massaranduba, apresentava um cenário de abandono, com ambiente sujo, alimentação precária e ausência de cuidados básicos. Segundo a polícia, os moradores viviam em situação insalubre e sem a devida assistência.

O responsável pela instituição foi autuado em flagrante com base no Estatuto do Idoso, que prevê punição para quem coloca em risco a saúde ou integridade física e mental de pessoas idosas.

Avaliação médica

Após a operação, os idosos foram levados para avaliação médica e passarão a ser acompanhados pela rede de proteção social do município.

A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso (Deati), com apoio do:

Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV);

Departamento de Inteligência Policial (DIP);

Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCCA).

As investigações continuam para apurar se há outras vítimas.