Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Ônibus que transportava estudantes cai em barranco de rodovia na Bahia

O ônibus saiu da pista e parou em uma área de mata

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 7:50 h
O motorista perdeu o controle do veículo
O motorista perdeu o controle do veículo -

Um ônibus que transportava estudantes do Colégio da Polícia Militar (CPM) de Alagoinhas se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira, 22, na rodovia BA-507, entre os municípios de Pojuca e Catu, no interior da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo por causa da pista molhada pela chuva. O ônibus saiu da pista e parou em uma área de mata às margens da rodovia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No momento do acidente, nove estudantes estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. Imagens feitas logo após a ocorrência mostram o veículo fora da pista e os alunos deixando o local com ajuda de outras pessoas.

Leia Também:

Quatro da mesma família morrem em acidente no sudoeste da Bahia
Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga
Homem é morto com facada no rosto e irmão fica ferido no pescoço

A PM informou que prestou assistência aos estudantes e acompanha a situação junto à direção do colégio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia Chuva ônibus rodovia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O motorista perdeu o controle do veículo
Play

Bahia lança campanha “Do lado da gente” e valoriza avanços sociais

O motorista perdeu o controle do veículo
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

O motorista perdeu o controle do veículo
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

O motorista perdeu o controle do veículo
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

x