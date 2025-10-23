Ônibus que transportava estudantes cai em barranco de rodovia na Bahia

O motorista perdeu o controle do veículo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um ônibus que transportava estudantes do Colégio da Polícia Militar (CPM) de Alagoinhas se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira, 22, na rodovia BA-507, entre os municípios de Pojuca e Catu, no interior da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo por causa da pista molhada pela chuva. O ônibus saiu da pista e parou em uma área de mata às margens da rodovia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No momento do acidente, nove estudantes estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. Imagens feitas logo após a ocorrência mostram o veículo fora da pista e os alunos deixando o local com ajuda de outras pessoas.

A PM informou que prestou assistência aos estudantes e acompanha a situação junto à direção do colégio.