BAHIA
Quatro da mesma família morrem em acidente no sudoeste da Bahia
O impacto da batida destruiu a frente do veículo
Por Redação
Um grave acidente deixou quatro pessoas da mesma família mortas na madrugada desta quarta-feira, 22. A batida aconteceu na BA-026, no trecho entre Nova Itarana e Planaltino, no sudoeste da Bahia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 4h, no povoado do Barro, quando o motorista perdeu o controle do carro na altura do km 161 e colidiu contra uma estrutura fixa na lateral de uma ponte. O impacto destruiu a frente do veículo.
As vítimas fatais foram identificadas como:
- Lucineide Cardoso dos Santos, 31 anos;
- Elielson Bastos dos Santos Filho, 41 anos;
- Elielson Bastos dos Santos Neto, 9 anos;
- Manoel Apolinário dos Santos, 63 anos.
Uma outra filha do casal, de 6 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O estado de saúde da criança não foi divulgado.
A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.
