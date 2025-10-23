Menu
BAHIA
BAHIA

Quatro da mesma família morrem em acidente no sudoeste da Bahia

O impacto da batida destruiu a frente do veículo

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 6:40 h
A batida aconteceu na BA-026
A batida aconteceu na BA-026

Um grave acidente deixou quatro pessoas da mesma família mortas na madrugada desta quarta-feira, 22. A batida aconteceu na BA-026, no trecho entre Nova Itarana e Planaltino, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 4h, no povoado do Barro, quando o motorista perdeu o controle do carro na altura do km 161 e colidiu contra uma estrutura fixa na lateral de uma ponte. O impacto destruiu a frente do veículo.

As vítimas fatais foram identificadas como:

  • Lucineide Cardoso dos Santos, 31 anos;
  • Elielson Bastos dos Santos Filho, 41 anos;
  • Elielson Bastos dos Santos Neto, 9 anos;
  • Manoel Apolinário dos Santos, 63 anos.
Imagem ilustrativa da imagem Quatro da mesma família morrem em acidente no sudoeste da Bahia
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma outra filha do casal, de 6 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

