Exposibram transforma Salvador na capital da mineração brasileira

Jerônimo participou da abertura do Exposibrm, nesta segunda-feira, 27. - Foto: Clara Pessoa/AG. A TARDE

Nesta semana, Salvador se transforma na capital da mineração do Brasil. Começou nesta segunda, 27, e vai até a próxima quinta-feira, 30, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram), um dos maiores eventos de mineração da América Latina.

O palco do evento é o Centro de Convenções, na Boca do Rio, onde especialistas debaterão as principais tendências do setor. Terras raras, minerais da transição energética e estratégicos e outros materiais que ganharam os noticiários nos últimos meses serão assunto nas diversas palestras ao longo dos cinco dias do congresso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A abertura contou com a participação do governador Jerônimo Rodrigues, que falou sobre a importância de um evento dessa magnitude ser realizado na Bahia.

“A coordenação entendeu que a Bahia precisava de um evento como este, pelo potencial que nós temos, pela riqueza natural que nós disponibilizamos, mas acima de tudo pelos investimentos que a gente vem fazendo na área de mineração” Jerônimo Rodrigues

“Coincidentemente, acontece um evento dessa natureza, dessa magnitude, quando nós recebemos uma indústria de automóveis elétricos, que requer da gente desenvolvimento de pesquisa e incentivos”, acrescentou Jerônimo, citando a fábrica da montadora chinesa BYD.

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, revelou que a Bahia está nos holofotes do mundo quando o assunto são minérios. Segundo ele, o estado foi citado na reunião entre os presidente Lula e Donald Trump, que aconteceu no domingo, 26, na Malásia, por conter um minério de interesse dos americanos.

“Ontem mesmo o governo dos Estados Unidos demonstrou interesse numa área de grafita, mas, além disso, a CBPM possui 64 de terras raras. Nós possuímos áreas de níquel, cobre e cobalto, titânio, fosfato, vanádio, ou seja, nós possuímos todos os minerais da transição energética e nós temos a convicção de que a Bahia tem nesse evento um momento único de mostrar para o mundo a capacidade, não só de possuir no subsolo esses minerais, mas de ter a competência de criar as condições para extração, processamento e desenvolvimento desses minerais em nosso estado”, destacou Carballal.

Presidente da CBPM, Henrique Carballal, comemorou sucesso do evento. | Foto: Clara Pessoa/AG. A TARDE

Futuro do planeta

Em seu discurso para uma plateia atenta, Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), falou sobre a importância da mineração para o futuro do planeta.

O ex-ministro de Segurança Pública falou em “renascimento” do interesse pela questão mineral e que o assunto se tornou uma questão central para a geopolítica do mundo nos últimos anos por causa do aquecimento globale das novas tecnologias.

“O futuro estendeu a mão para a mineração, pelo fato de que se nós queremos passar de uma sociedade cuja base de energia é fóssil e que está nos levando a ter cada vez mais eventos extremos e aquecer a terra pela liberação que é feita do CO2, não há possibilidade de passar para uma sociedade, para uma economia de base renovável sem os minerais” Raul Jungmann

“Sem minerais, não há a menor possibilidade de que avance no sentido da digitalização, no sentido da inteligência artificial, enfim, do futuro em termos de inovação e tecnologia”, seguiu Jungmann.

Raul Jungmann, presidente do Ibram, falou sobre a importância da mineração para o futuro do planeta. | Foto: Clara Pessoa/AG. A TARDE

O evento

A Exposibram 2025 deve reunir mais de 30 mil visitantes e cerca de 2,2 mil congressistas, 151 painelistas e 37 moderadores ao longo dos quatro dias de evento.

O espaço de exposição abrigará empresas e instituições do Brasil e de diversos países, entre eles China, Chile, Itália, Estados Unidos, Canadá, França, Suíça, União Europeia e Coreia do Sul.