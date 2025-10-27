CBPM inova com estande interativo e ESG Game na EXPOSIBRAM 2025

Estande interativo vai proporcionar uma verdadeira imersão no universo mineral - Foto: Exposibram

Com o objetivo de destacar o potencial mineral da Bahia diante dos grandes players do setor nacional e internacional, a Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM) marca presença na EXPOSIBRAM 2025 – Expo & Congresso Brasileiro de Mineração com um estande inovador e interativo. O espaço deve proporcionar aos visitantes do evento uma verdadeira imersão no universo mineral.

Entre as principais atrações estão games e experiências digitais que unem conhecimento e entretenimento. Um dos destaques é o ESG Game, que apresenta as boas práticas ambientais, sociais e de governança aplicadas aos projetos desenvolvidos pela companhia.

Outro atrativo é o quiz “Descubra o Mineral”, que desafia o público a identificar onde os minerais estão presentes em objetos e produtos do cotidiano. Além disso, os visitantes poderão acessar o Minera Bahia e a Litoteca Digital, ferramentas tecnológicas que permitem uma exploração virtual e interativa do acervo geológico do Estado.

De acordo com o presidente da CBPM, Henrique Carballal, o estande foi pensado para que o público conheça, de forma dinâmica e interativa, o potencial da mineração baiana.

Sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, vamos mostrar ao Brasil e ao mundo o modelo de mineração sustentável, inclusiva e inovadora, comprometida com o desenvolvimento social e ambiental, que desenvolvemos no Estado da Bahia Henrique Carballal - presidente da CBPM

EXPOSIBRAM 2025

Realizada entre 27 e 30 de outubro, no Centro de Convenções Salvador, a EXPOSIBRAM 2025 é o maior evento de mineração da América Latina e o segundo maior do mundo. Promovida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a feira e congresso reúne especialistas, representantes de empresas, instituições públicas e pesquisadores do Brasil e do exterior.

A escolha de Salvador para sediar a edição de 2025 reforça o momento de expansão da mineração baiana, que deve receber US$ 9 bilhões em investimentos até 2028, o equivalente a 16% do total investido no setor mineral brasileiro, segundo dados do IBRAM. A expectativa é que o evento seja o maior encontro de turismo corporativo já realizado na Bahia, de acordo com a Secretaria Estadual de Turismo (Setur).

Feira e Congresso

Reconhecida como uma das maiores exposições de mineração da América Latina, a feira da EXPOSIBRAM reúne as principais mineradoras de atuação global e grandes fornecedores de produtos e serviços do setor. Outro destaque é o Congresso Brasileiro de Mineração, com sessões magnas e painéis temáticos simultâneos, que reúnem especialistas renomados, representantes do setor produtivo, governamental e do terceiro setor.

Mina de Sons

Pela primeira vez, a EXPOSIBRAM contará com grandes shows musicais. A programação cultural inclui nomes de artistas como Bell Marques e Luiz Caldas, no dia 28 de outubro; Léo Estakazero e Targino Gondim, no dia 29; e das bandas Timbalada e Olodum, que encerram o evento no dia 30, promovendo uma verdadeira imersão na riqueza da cultura afro-brasileira.

"Nosso objetivo não é apenas entreter, mas também aproximar a sociedade do setor mineral, mostrando como a mineração se conecta com cultura, arte e educação", destacou o presidente da CBPM.