CBPM faz reunião com diretoria do IBRAM para falar sobre Exposibram

Foi realizada, nesta terça-feira, 1º, uma reunião na sede da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), em Salvador, com o objetivo de discutir a realização da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) 2025, na Bahia. Estiveram presentes representantes das secretarias estaduais e a diretoria do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

Considerada o maior evento de mineração da América Latina e o segundo maior do mundo, a Exposibram reúne, anualmente, milhares de visitantes e centenas expositores nacionais e estrangeiros. Na edição de 2025, o evento será realizado entre os dias 28 e 30 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador.

Na reunião estavam o presidente da CBPM, Carlos Borel, o presidente do Conselho de Administração da CBPM, Henrique Carballal, o vice-presidente do IBRAM, Fernando Azevedo e Silva, o diretor de comunicação do IBRAM, Paulo Henrique Leal, o secretário de Ciência e Tecnologia (Secti), André Joazeiro, o secretário de Turismo (Setur), Maurício Bacellar, e o secretário de Cultura (Seult), Bruno Monteiro.

A reunião também contou com a presença da assessora de Assuntos Internacionais do Governo do Estado da Bahia, Caúra Damasceno, do presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, além do superintendente de Desenvolvimento Econômico (SDE), Luciano Giudice, do chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), André Ferraro, do assessor especial da Casa Civil, Fábio Viveiros, e da gerente de Inteligência de Mercado da BahiaInveste, Fabiana Andrade.

Segundo o presidente da CBPM, a reunião teve como objetivo envolver as demais secretarias de Estado nos preparativos para a realização da Exposibram 2025, garantindo, assim, a transversalidade entre os setores. “Muito além de um evento destinado ao setor mineração, a Exposibram é um evento de uma magnitude extraordinária, capaz de contribuir em grande escala para a economia do nosso estado, com a movimentação de setores como turismo, devido à alta demanda de hotelaria que o evento gera, por exemplo, além de ciência, tecnologia, educação, e cultura, que envolve desde a identidade do nosso povo, à arquitetura e gastronomia da nossa terra”, afirmou Borel.