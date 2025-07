Jerônimo se reúne com IBRAM e CBPM para preparar EXPOSIBRAM 2025

Representantes do setor mineral recebem governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Jefferson Peixoto/Divulgação/CBPM

Segundo maior evento de mineração do mundo, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM) acontecerá esse ano em território soteropolitano.

O congresso, que irá movimentar a economia local, impulsionar o turismo de negócios e consolidar a Bahia como um dos principais palcos dos grandes debates sobre o futuro da mineração no Brasil e no mundo, acontecerá entre os dias 27 e 30 de outubro em Salvador.

Visando alinhar os preparativos, o governador Jerônimo Rodrigues, se reuniu, nesta segunda-feira, 7, com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Raul Jungmann, e com o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal.

Reconhecida como um dos eventos mais relevantes do setor mineral no mundo, e realizada anualmente, a feira reúne as principais entidades do segmento e se consolida como a maior vitrine para a geração de negócios na área.

Para o presidente do IBRAM, Raul Jungmann, a Bahia vive um momento promissor no setor mineral.

“A mineração na Bahia vive um momento significativo de expansão. A escolha de Salvador como sede da EXPOSIBRAM 2025 representa o reconhecimento da vocação do Estado para uma mineração sustentável, alinhada aos princípios ESG, ou seja, com excelência em práticas voltadas ao meio ambiente, às pessoas e à governança. A expectativa é que o evento resulte em investimentos significativos na Bahia, novas oportunidades de negócios e promoção do desenvolvimento”, elencou Jungmann.

Presidente da CBPM, Carballal falou do protagonismo da Bahia na mineração brasileira e agradeceu o apoio do Governo do Estado na realização do evento.

“A EXPOSIBRAM está sendo aguardada com muita ansiedade por nós, baianos. Nós entendemos que a mineração sustentável e inclusiva é, sem dúvida, uma âncora de desenvolvimento socioeconômico. Tivemos a oportunidade de receber o nosso governador, que veio conhecer a EXPOSIBRAM 2025, entender como será ela e contribuir, dentro da estrutura do Governo do Estado da Bahia, para que ela seja um sucesso. Não apenas um sucesso nos negócios, mas que ela se torne um sucesso no desenvolvimento das políticas de sustentabilidade e de inclusão social que a mineração pode ter", pontuou.

A reunião também contou com a participação do secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolpho Loyola; do chefe de gabinete do governador, Maurício Weidgenant; do vice-presidente da CBPM, Carlos Borel; da assessora da presidência, Lorena Fraga, e do diretor de Comunicação do IBRAM, Paulo Henrique Soares.