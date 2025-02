A TARDE e CBPM promovem workshop sobre sustentabilidade na mineração em Irecê

Berta Cunha promovendo formação continuada - Foto: Divulgação

O Programa A TARDE Educação , em parceria com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o apoio do Governo do Estado , realizará o primeiro workshop "Economia Circular e Sustentabilidade na Mineração" em 20 de fevereiro, no Colégio Estadual de Tempo Integral Jorge Rodrigues dos Santos, em Irecê.

O evento, que tem como objetivo qualificar os participantes para disseminarem conhecimentos sobre práticas sustentáveis na mineração em suas comunidades e instituições de ensino, é voltado para professores, membros da comunidade escolar e demais interessados em educação socioambiental.

Márcia Firmino promovendo formação continuada | Foto: Divulgação

Com uma programação que se estenderá das 8 às 16 horas, o workshop contará com palestras, oficinas interativas e dinâmicas práticas. A formação será conduzida por Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, e Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE. Ao final do evento, os participantes receberão um certificado de participação de 8 horas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do Instagram A TARDE Educação [ @atardeeducacao ] ou pelo formulário: https://tinyurl.com/ecominerar . As vagas são limitadas.