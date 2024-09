Governador anuncia oficialmente realização da Exposibram 2025 na Bahia

Em discurso feito na solenidade de abertura, governador celebrou a realização do evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), na Bahia - Foto: Divulgação/CBPM

Considerada o maior evento de mineração da América Latina e um dos maiores do mundo, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram) chega à Bahia em 2025. O anúncio oficial da realização da feira em território baiano foi feito na segunda-feira, 9, pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante a abertura da Exposibram 2024, em Minas Gerais.

Em discurso feito na solenidade de abertura da 25ª edição da feira, que acontece até a próxima quinta-feira, 12, na cidade de Belo Horizonte, o governador celebrou a realização do evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), na Bahia.

“Nós nos esforçaremos ao máximo para fazer bonito como fez o Norte e como faz Minas Gerais. Farei o meu dever de casa para que a gente possa abrilhantar a pauta da mineração brasileira”, afirmou o gestor estadual.

Jerônimo também falou sobre o compromisso do Governo da Estado de desenvolver a mineração baiana de forma sustentável. “Eu tenho certeza que com esse apoio e essa parceria com o setor empresarial, com o IBRAM, e agora com o Governo Lula, nós temos condições de nos colocar em uma posição estratégica, mas sempre respeitando todas as questões constitucionais, de responsabilidade ambiental e social, e entendemos qual é o papel do Governo do Estado nesta frente”, garantiu.



Comprometida em destacar a importância da Bahia para o setor de mineração, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), pertencente ao Governo do Estado, já se prepara para a Exposibram 2025, que será realizada entre os dias 28 e 30 de outubro, em Salvador.

O presidente da CBPM, Carlos Borel, ressaltou a posição da Bahia no setor de mineração nacional. “Um estado como a Bahia, o terceiro maior produtor mineral do Brasil, merecia receber o maior evento de mineração do País e um dos maiores do mundo. Receber um evento da magnitude da Exposibram em nosso estado é motivo de muita satisfação”, declarou.

“Estamos prontos para receber em nossa terra os participantes deste grande evento, as mineradoras, os trabalhadores e fornecedores do setor. Uma coisa eu afirmo: faremos todo o esforço para ser a maior Exposibram da história”, completou Borel.

Liderança nacional

Durante a visita do governador Jerônimo Rodrigues ao estande da CBPM na Exposibram 2024, o presidente do Conselho de Administração da companhia, Henrique Carballal, comentou sobre o destaque dado à presença do gestor estadual no evento.

“É com muita satisfação que nós estamos conseguindo levar a Exposibram 2025 para a Bahia, hoje com a presença do nosso governador, Jerônimo Rodrigues, que se destacou e que, sem dúvida nenhuma, sai como uma grande liderança nacional. A presença dele hoje aqui e o fortalecimento das políticas da mineração sustentável faz de Jerônimo uma grande liderança nacional”, considerou.

Reflexos positivos

O presidente do Conselho de Administração da CBPM também informou os reflexos positivos que um evento como a Exposibram, apontado como uma grande vitrine para geração de negócios, pode gerar à Bahia.

“Com muita felicidade, a gente agora aguarda para 2025 trazer esse grande evento. Em média, a Exposibram mobiliza mais de 70 mil pessoas, ou seja, hotéis, restaurantes, veículos de transporte, comunicação, terão uma gama de negócios, de investimentos, além da própria atividade minerária que, com certeza, se destaca com uma feira dessa magnitude”, completou Carballal.