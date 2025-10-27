POLÍTICA
Jorge Solla ironiza Arthur Maia e defende governo Jerônimo Rodrigues
Petista disse que Arthur Maia age por “perda de espaço político” e defendeu os resultados do governo Jerônimo
Por Redação
O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) respondeu com ironia às críticas de Arthur Maia (União Brasil) ao governo Jerônimo Rodrigues em entrevista a uma rádio baiana.
“Arthur adora fazer ataques infundados, mas não se opõe à presença na Executiva de seu partido do ‘rei do lixo’, apontado pela Polícia federal na operação Overclean como o líder de uma organização criminosa que desviou bilhões de reais em licitações fraudulentas em vários estados do Brasil”, declarou Solla.
O petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações da Operação Overclean, que apura fraudes em concorrências pública. “Outro correligionário deles que esta na mira da Overclean é o deputado Dal Barreto. Além disso o próprio presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é apontado pelo Ministério Público de ter vínculos com o PCC. É curioso ver quem posa de moralista cercado por escândalos”, ironizou.
Para Solla, o comportamento de Maia revela perda de espaço político. “Ele perdeu depois de oito anos o controle da Codevasf pelos votos contrários aos interesses do povo e apoio à PEC da Bandidagem. Enquanto Jerônimo entrega resultados, Arthur Maia fica jogando pedra no telhado dos outros, quando o dele é de vidro”, afirmou.
O deputado destacou que a Bahia, sob a gestão de Jerônimo, lidera investimentos públicos no país, com R$ 4,12 bilhões aplicados até agosto, e atrai grandes projetos, como a fábrica da BYD em Camaçari, que vai gerar mais de 10 mil empregos.
“Jerônimo governa com resultados concretos — na infraestrutura, nas políticas sociais e na geração de empregos. É um governo que trabalha, enquanto outros apenas falam”, concluiu Solla.
