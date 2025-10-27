Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jorge Solla ironiza Arthur Maia e defende governo Jerônimo Rodrigues

Petista disse que Arthur Maia age por “perda de espaço político” e defendeu os resultados do governo Jerônimo

Redação

Por Redação

27/10/2025 - 15:51 h
Petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações
Petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações -

O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) respondeu com ironia às críticas de Arthur Maia (União Brasil) ao governo Jerônimo Rodrigues em entrevista a uma rádio baiana.

“Arthur adora fazer ataques infundados, mas não se opõe à presença na Executiva de seu partido do ‘rei do lixo’, apontado pela Polícia federal na operação Overclean como o líder de uma organização criminosa que desviou bilhões de reais em licitações fraudulentas em vários estados do Brasil”, declarou Solla.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro ironiza encontro Lula-Trump e fala em “derrota”
Após encontro com Trump, governo foca em corte de tarifas
Macron desembarca em Salvador: confira quando e o que vai acontecer

O petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações da Operação Overclean, que apura fraudes em concorrências pública. “Outro correligionário deles que esta na mira da Overclean é o deputado Dal Barreto. Além disso o próprio presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é apontado pelo Ministério Público de ter vínculos com o PCC. É curioso ver quem posa de moralista cercado por escândalos”, ironizou.

Para Solla, o comportamento de Maia revela perda de espaço político. “Ele perdeu depois de oito anos o controle da Codevasf pelos votos contrários aos interesses do povo e apoio à PEC da Bandidagem. Enquanto Jerônimo entrega resultados, Arthur Maia fica jogando pedra no telhado dos outros, quando o dele é de vidro”, afirmou.

O deputado destacou que a Bahia, sob a gestão de Jerônimo, lidera investimentos públicos no país, com R$ 4,12 bilhões aplicados até agosto, e atrai grandes projetos, como a fábrica da BYD em Camaçari, que vai gerar mais de 10 mil empregos.

“Jerônimo governa com resultados concretos — na infraestrutura, nas políticas sociais e na geração de empregos. É um governo que trabalha, enquanto outros apenas falam”, concluiu Solla.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arthur Maia byd camaçari Codevasf Investimentos Jerônimo Rodrigues Jorge Solla Operação Overclean política baiana PT União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Petista lembrou que aliados da oposição do governo e do próprio Maia aparecem nas investigações
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x