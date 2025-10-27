Menu
Eduardo Bolsonaro ironiza encontro Lula-Trump e fala em “derrota”

Deputado disse que o encontro simboliza a “pequenez” de Lula e acusou o petista de se submeter à “força” de Donald Trump

Flávia Requião

Por Flávia Requião

27/10/2025 - 15:26 h
Segundo Eduardo, o encontro demonstraria uma suposta submissão do petista à “força inequívoca” de Trump
Segundo Eduardo, o encontro demonstraria uma suposta submissão do petista à “força inequívoca” de Trump -

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu na manhã desta segunda-feira, 27, ao encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, realizado na Malásia. Em publicações nas redes sociais, o parlamentar afirmou que as imagens da reunião representam “a derrota e a pequenez” de Lula diante do ex-presidente norte-americano.

Segundo Eduardo, o encontro demonstraria uma suposta submissão do petista à “força inequívoca” de Trump. “Foto com Donald Trump seria vitória se esse fosse um governo alinhado à direita. No caso do Lula, é o símbolo da sua derrota e pequenez, tendo que se submeter à força inequívoca do presidente Trump, a quem Lula odeia e chamava de ‘nova cara do nazi-fascismo’”, escreveu o deputado.

Em outro trecho, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também comparou a situação a um cenário hipotético em que seu pai teria de se reunir com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, sob pressão internacional. “Seria o mesmo que dar vitória ao Bolsonaro por ele ser obrigado a implorar por reunião e tirar foto com Maduro”, afirmou.

O parlamentar encerrou a publicação com novas críticas ao governo brasileiro e à imprensa. “O que vejo é uma tirania liderada por homens medíocres sendo disciplinada em público, enquanto os macaquinhos adestrados na mídia paga precisam criar todo tipo de narrativa tosca para transformar humilhação pública em vitória”, escreveu.

O encontro entre Lula e Trump, que durou cerca de 45 minutos, marcou a primeira reunião formal entre os dois líderes. Segundo o governo brasileiro, os presidentes discutiram temas de interesse bilateral e defenderam a cooperação entre os dois países em temas econômicos e ambientais.

Confira a fala de Eduardo Bolsonaro na íntegra:

x