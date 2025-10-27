Após encontro com Trump, governo foca em corte de tarifas

Ainda de acordo com Alckmin, o objetivo é reduzir a taxação "o mais rápido possível" - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, nesta segunda-feira, 27, que a prioridade do governo brasileiro agora é reduzir o tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros. A declaração ocorreu um dia após a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O prioritário é tirar os 40% [de sobretaxa]. Esse é que é o prioritário. Aí você tem os setores do agro, da indústria, dos mais variados. Dos US$ 40 bilhões exportados no ano passado, 42% ou é zero ou é 10% [de tarifa]; 24% é seção 232, nós e o mundo todo estamos igual. Agora, 34% [das exportações] é 10% mais 40% [de taxa]. Aí afeta. Essa é a prioridade: reduzir essa alíquota para esse setor mais atingido", declarou Alckmin durante coletiva de imprensa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com Alckmin, o objetivo é reduzir a taxação "o mais rápido possível". Ele disse também não ter conhecimento de que o governo dos EUA tenha feito pedido para instalação de data centers no Brasil.

"O governo americano, que eu saiba, não fez nenhum pedido. Agora, as empresas americanas têm muito interesse", ressaltou.

Lula e Trump se encontraram ontem na Malásia para tratar de negociações bilaterais. O encontro, com duração de cerca de 45 minutos, marcou a primeira reunião formal entre Lula e Donald Trump desde a breve conversa que tiveram durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro.