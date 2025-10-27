Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula 80 anos: veja quais foram os presidentes mais velhos do Brasil

Primeiro brasileiro a completar 80 anos no cargo e supera marca de outros líderes

Flávia Requião

Por Flávia Requião

27/10/2025 - 13:02 h | Atualizada em 27/10/2025 - 13:57
No ano passado, ao completar 79 anos, Lula já havia se tornado o presidente mais velho em atividade
No ano passado, ao completar 79 anos, Lula já havia se tornado o presidente mais velho em atividade

A nova idade do presidente Lula (PT), que completa 80 anos, nesta segunda-feira, 27, representa um marco histórico ao país: é o primeiro brasileiro a completar oito décadas no exercício do cargo de chefe do Executivo.

No ano passado, ao completar 79 anos, Lula já havia se tornado o presidente mais velho em atividade, superando a marca de Michel Temer (MDB), que deixou o governo em 2018, aos 78 anos.

Saiba quais foram os presidentes mais velhos a exercer o mandato no Brasil

  • Getúlio Vargas: 72 anos
  • Ernesto Geisel: 71 anos
  • Fernando Henrique Cardoso: 71 anos

Lula iniciou o primeiro mandato em 2003 aos 58 anos. Na segunda gestão, ele tomou posse aos 62 anos.

Homenagens

Representantes da Bahia aproveitaram esta segunda para prestar homenagens ao presidente Lula. O governador Jerônimo Rodrigues publicou vídeo nas redes sociais elogiando a força e dedicação de Lula, desejando saúde, luz e vida longa.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou o cuidado do presidente com o povo e a construção de um país mais justo, enquanto o senador Jaques Wagner compartilhou dois vídeos, um comemorativo e outro ao lado da esposa Fátima Mendonça, celebrando a longa amizade com Lula.

x