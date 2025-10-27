Valdemar x Eduardo: PL tem novo racha após líder cravar acordo Lula-Trump

Lula e Trump se encontraram ontem na Malásia para tratar de negociações bilaterais - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou a aliados que acredita que Lula (PT) será capaz de reduzir, e possivelmente eliminar totalmente, a tarifa de 50% aplicada aos produtos brasileiros.

Conforme apuração do O GLOBO, em conversas reservadas, Valdemar avaliou que “Trump não quer brigar com o Brasil” e destacou a habilidade política de Lula para conduzir negociações.

O presidente do PL declarou ainda a pessoas próximas do partido que acredita que o problema do presidente americano não é com o Executivo, mas com o Judiciário brasileiro, sem citar o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ainda de acordo com avaliação de Valdemar, segundo membros do PL, Trump “não vai abandonar” Bolsonaro e acredita que o presidente dos EUA seguirá insistindo na anistia do capitão reformado.

Esse é o único ponto em que o presidente do PL concorda com a visão de Eduardo Bolsonaro e seu grupo. O deputado federal e seus aliados continuam acreditando que a aproximação entre Lula e Trump dificilmente resultará em benefícios concretos para o Brasil, inclusive na área econômica, principal prioridade do governo federal.

