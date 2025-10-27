Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula e Trump trocam telefones e reforçam canal direto de negociação

Presidentes acordaram comunicação direta para resolver impasses em negociações bilaterais e alinhar prioridades comerciais e políticas

Flávia Requião

Por Flávia Requião

27/10/2025 - 11:13 h
Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras,
Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras, -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite deste domingo, 26, já manhã de segunda, 27, na Malásia, que estabeleceu um canal direto de comunicação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o petista, os dois trocaram telefones e combinaram conversar pessoalmente sempre que houver dificuldades nas negociações bilaterais.

“Estabelecemos uma regra de negociação: toda vez que tiver dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem meu telefone, eu tenho o dele. Vamos colocar as equipes para negociar”, disse Lula a jornalistas.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia vive momento histórico ao liderar investimentos, dizem deputados
Entre prisão e silêncio: filho revela 100 dias de aflição de Bolsonaro
Condenado a 27 anos, Bolsonaro joga as últimas cartas. E agora?

O presidente reafirmou que a equipe brasileira será formada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo chanceler Mauro Vieira. De acordo com Lula, o objetivo é discutir temas comerciais e políticos que têm gerado atritos entre os dois países.

Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras, incluindo um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de sua filha.

Lula também mencionou a taxação de produtos brasileiros, que, de acordo com ele, foi justificada com base em “uma mentira” sobre suposto déficit dos Estados Unidos na relação comercial com o Brasil.

“Ele [Trump] sabe que tem superávit, porque eu entreguei para ele uma carta mostrando isso”, afirmou.

O presidente disse ainda que enviou um documento formal ao republicano, listando os principais pontos de interesse do Brasil. “Eu entreguei a ele um documento das coisas que eu queria conversar. Portanto, não foram apenas palavras. Ele sabe o que o Brasil quer, e eu acho que vamos fazer um bom acordo”, concluiu.

O petista também avaliou positivamente o encontro com o líder norte-americano. “Eu volto para o Brasil satisfeito com a reunião que tive com o presidente Trump. Se depender dele e de mim, teremos um acordo. Estamos ansiosos para fazer com que Brasil e Estados Unidos continuem com a relação que já cultivamos há 201 anos”, declarou.

Lula e Trump se encontraram ontem na Malásia para tratar de negociações bilaterais. O encontro, com duração de cerca de 45 minutos, marcou a primeira reunião formal entre Lula e Donald Trump desde a breve conversa que tiveram durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump Lula Negociação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras,
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras,
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras,
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras,
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x