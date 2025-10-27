Lula e Trump trocam telefones e reforçam canal direto de negociação

Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras, - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite deste domingo, 26, já manhã de segunda, 27, na Malásia, que estabeleceu um canal direto de comunicação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o petista, os dois trocaram telefones e combinaram conversar pessoalmente sempre que houver dificuldades nas negociações bilaterais.

“Estabelecemos uma regra de negociação: toda vez que tiver dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem meu telefone, eu tenho o dele. Vamos colocar as equipes para negociar”, disse Lula a jornalistas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente reafirmou que a equipe brasileira será formada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo chanceler Mauro Vieira. De acordo com Lula, o objetivo é discutir temas comerciais e políticos que têm gerado atritos entre os dois países.

Entre os pontos citados por ele estão “o fim das punições” aplicadas, segundo o petista, contra autoridades brasileiras, incluindo um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de sua filha.

Lula também mencionou a taxação de produtos brasileiros, que, de acordo com ele, foi justificada com base em “uma mentira” sobre suposto déficit dos Estados Unidos na relação comercial com o Brasil.

“Ele [Trump] sabe que tem superávit, porque eu entreguei para ele uma carta mostrando isso”, afirmou.

O presidente disse ainda que enviou um documento formal ao republicano, listando os principais pontos de interesse do Brasil. “Eu entreguei a ele um documento das coisas que eu queria conversar. Portanto, não foram apenas palavras. Ele sabe o que o Brasil quer, e eu acho que vamos fazer um bom acordo”, concluiu.

O petista também avaliou positivamente o encontro com o líder norte-americano. “Eu volto para o Brasil satisfeito com a reunião que tive com o presidente Trump. Se depender dele e de mim, teremos um acordo. Estamos ansiosos para fazer com que Brasil e Estados Unidos continuem com a relação que já cultivamos há 201 anos”, declarou.



Lula e Trump se encontraram ontem na Malásia para tratar de negociações bilaterais. O encontro, com duração de cerca de 45 minutos, marcou a primeira reunião formal entre Lula e Donald Trump desde a breve conversa que tiveram durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro.