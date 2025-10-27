Bahia vive momento histórico ao liderar investimentos, dizem deputados

Deputados Marcelino Galo, Lídice da Mata e Niltinho - Foto: Montagem | Divulgação/Assessoria

Parlamentares da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) reagiram após a informação de que a Bahia desbancou o estado de São Paulo no ranking de investimentos estaduais, em 2025, de acordo com dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional (Siconfi).

As informações são referentes ao período entre janeiro e agosto deste ano. No período, o governo baiano desembolsou R$ 4,12 bilhões em valores liquidados nas áreas social e de infraestrutura, ficando à frente de São Paulo, que investiu R$ 3,66 bilhões.

O resultado chamou a atenção pelo fato de o orçamento baiano ser cinco vezes menor do que o paulista. Completam o ranking dos cinco estados que mais investiram, entre janeiro e agosto de 2025:

Pará (R$ 3,57 bilhões);

Minas Gerais (R$ 3,06 bilhões);

Goiás (R$ 2,88 bilhões) .

Para a líder da bancada baiana na Câmara dos Deputados, Lídice da Mata (PSB-BA), o desempenho é reflexo direto da boa gestão fiscal e da seriedade do governo Jerônimo.

A socialista ressaltou que os resultados confirmam uma trajetória iniciada nos governos anteriores e fortalecida pela atual administração, que tem priorizado tanto as grandes obras quanto as ações sociais.

“A Bahia chegou a esse patamar porque o governo trabalha com planejamento, responsabilidade e compromisso com as pessoas. Jerônimo dá continuidade a um projeto que entende o investimento público como instrumento de transformação”, afirmou.

Resultado visível e frutos colhidos

Segundo o deputado estadual Niltinho (PP), os resultados desses investimentos são visíveis nas obras de infraestrutura realizadas pelo governo.

"O governo Jerônimo Rodrigues está levando desenvolvimento para onde antes quase não chegava nada: o interior da Bahia. A gente tem um governo que sabe usar bem o dinheiro, sem se enrolar com dívidas. E o povo sente isso na pele", disse.

Já conforme o também deputado estadual Marcelino Galo (PT), a Bahia está "vivendo um momento histórico".

"É a prova de que dá pra governar com responsabilidade, sem deixar de fazer grandes obras. A gente mostra pro Brasil que é possível fazer mais com menos."