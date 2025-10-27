Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Em pânico? Bolsonaro chora com ‘medo’ da Papuda antes de sentença do STF

Cenário do ex-presidente preocupa aliados; Bolsonaro teve melhora nos soluços

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

27/10/2025 - 11:49 h | Atualizada em 27/10/2025 - 12:26
Saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro tem preocupado aliados
Saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro tem preocupado aliados

O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda vem preocupando os aliados do mandatário, mesmo após a recuperação da crise de soluço, que provocava vômitos constantes e o obrigava a interromper as conversas.

Porém, a questão psicológica e emocional tem chamado atenção, segundo pessoas que visitaram o liberal, que está em prisão domiciliar. Conforme a colunista Mônica Bergamo, da Folha, proximidade do fim do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) estaria abalando Bolsonaro.

A possibilidade de vir a cumprir pena em regime fechado tem feito com que ele, em diversos momentos, chore e se emocione. Aliado a isso, o projeto de anistia está parado no Congresso, assim como o texto de redução de penas. Por outro lado, o apoio do presidente Donald Trump ao bolsonarismo já não parece tão firme quanto antes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso domiciliarmente há quase 100 dias, vive momentos de “angústia e dor”, segundo disse o seu filho Carlos Bolsonaro (PL), vereador do Rio de Janeiro. O edil usou as redes sociais para fazer um apelo e desabafou sobre a situação do pai.

“Desde que meu pai foi preso ilegalmente pela organização que colocou Lula no poder, nossas vidas viraram completamente de cabeça para baixo. São quase 100 dias de angústia, doação e dor - dias em que todos nós tentamos, de alguma forma, diminuir o sofrimento e manter viva a vida de meu pai em meio a tudo o que estamos passando”, escreveu ele nesta segunda-feira, 27.

As declarações do herdeiro do ex-mandatário acontecem no dia em que vence o prazo para que a defesa de Bolsonaro apresente os embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal (STF), isto é, o principal recurso para recorrer contra a condenação do político imposta pela Corte.

As declarações do herdeiro do ex-mandatário acontecem no dia em que vence o prazo para que a defesa de Bolsonaro apresente os embargos de declaração ao STF, isto é, o principal recurso para recorrer contra a condenação do político imposta pela Corte.

x