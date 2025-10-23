De volta ao jogo, Temer é desejado por sigla para disputar Presidência

Michel Temer palestrou no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, em Salvador. - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Desde que voltou ao debate público, o ex-presidente Michel Temer (MDB) despertou o interesse de alguns partidos que buscam lançar candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

O mais recente interessado é o PSDB. O presidente dos tucanos, Marconi Perillo, convidou Temer a ingressar na legenda e se lançar candidato à Presidência da República, segundo publicou o portal Metrópoles.

Temer é presidente de honra do MDB e está na legenda desde 1981 — sua única filiação partidária até hoje. A justificativa dos tucanos é que o MDB é um partido dividido e dificilmente daria legenda para ele disputar o cargo.

Ainda de acordo com a publicação, Temer já foi sondado por seu partido sobre uma eventual candidatura e respondeu que aceitaria concorrer caso houvesse uma união entre PL, União Brasil, PP, PSDB, MDB, PSDB e Republicanos em torno de seu nome.

O movimento bastante improvável, já que o Centrão aposta todas as fichas numa eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em dúvida?

Em setembro, durante prticipação no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, em Salvador, Michel Temer colocou em dúvida a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026.

Em entrevista coletiva, o emedebista avaliou que o impeditivo para o petista tentar seu quarto mandato presidencial será a saúde. O petista completou 80 anos em outubro e caso seja eleito mais uma vez, terminará o mandato aos 85 anos.

Nesta quinta-feira, 23, durante agenda ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, Lula voltou a afirmar que pretende disputar um quarto mandato à Presidência da República.