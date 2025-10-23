Lula sobe o tom sobre eleição de 2026 durante viagem à Ásia

Presidente Lula falou sobre eleição ao Palácio do Planalto durante visita a Indonésia - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) subiu o tom ao falar sobre as eleições ao Palácio do Planalto de 2026, durante viagem à Ásia, na madrugada desta quinta-feira, 23.

Ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, em visita ao Palácio Merdeka, em Jacarta, ele voltou a afirmar que pretende disputar um quarto mandato à Presidência da República.

A afirmação foi feita após Lula comentar a relação bilateral entre Brasil e Indonésia e destacar que pretende aprofundar os laços comerciais e diplomáticos entre os dois países nos próximos anos.

“Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Meu mandato termina no final de 2026, mas nós estamos preparados para disputar outras eleições, disparou Lula.

Lula e Trump devem se encontrar na Malásia

O governo brasileiro acompanha com atenção a expectativa em torno do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Conforme apuração da CNN, o encontro deve ocorrer no próximo domingo, 26, na Malásia, onde os dois estarão para participar de uma cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), durante o fim de semana.

No entanto, a equipe do presidente mantém cautela em relação à agenda, considerando o encontro como um primeiro passo para negociar a redução de tarifas sobre produtos brasileiros.

O encontro está sendo planejado há semanas por membros dos governos brasileiro e americano, após um breve encontro entre os dois presidentes na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

No primeiro contato telefônico entre os dois, Lula apresentou a Trump três possibilidades: convidá-lo para a COP30 em Belém, organizar uma visita bilateral no Brasil ou nos Estados Unidos, ou realizar um encontro mais curto na Malásia. Trump optou pela última alternativa, que também foi celebrada no Brasil por ser a mais rápida de ser realizada.