Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Lula sobe o tom sobre eleição de 2026 durante viagem à Ásia

"Vou completar 80 anos, mas com a energia de 30", disparou o presidente

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/10/2025 - 7:47 h
Presidente Lula falou sobre eleição ao Palácio do Planalto durante visita a Indonésia
Presidente Lula falou sobre eleição ao Palácio do Planalto durante visita a Indonésia -

O presidente Lula (PT) subiu o tom ao falar sobre as eleições ao Palácio do Planalto de 2026, durante viagem à Ásia, na madrugada desta quinta-feira, 23.

Ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, em visita ao Palácio Merdeka, em Jacarta, ele voltou a afirmar que pretende disputar um quarto mandato à Presidência da República.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A afirmação foi feita após Lula comentar a relação bilateral entre Brasil e Indonésia e destacar que pretende aprofundar os laços comerciais e diplomáticos entre os dois países nos próximos anos.

Leia Também:

Jaques Wagner defende repetição da chapa Lula-Alckmin em 2026
Sob privatização e críticas de Lula, Eletrobras anuncia novo nome
Ministra de Lula será homenageada com Título de Cidadã Baiana

“Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Meu mandato termina no final de 2026, mas nós estamos preparados para disputar outras eleições, disparou Lula.

Lula e Trump devem se encontrar na Malásia

O governo brasileiro acompanha com atenção a expectativa em torno do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Conforme apuração da CNN, o encontro deve ocorrer no próximo domingo, 26, na Malásia, onde os dois estarão para participar de uma cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), durante o fim de semana.

No entanto, a equipe do presidente mantém cautela em relação à agenda, considerando o encontro como um primeiro passo para negociar a redução de tarifas sobre produtos brasileiros.

O encontro está sendo planejado há semanas por membros dos governos brasileiro e americano, após um breve encontro entre os dois presidentes na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

No primeiro contato telefônico entre os dois, Lula apresentou a Trump três possibilidades: convidá-lo para a COP30 em Belém, organizar uma visita bilateral no Brasil ou nos Estados Unidos, ou realizar um encontro mais curto na Malásia. Trump optou pela última alternativa, que também foi celebrada no Brasil por ser a mais rápida de ser realizada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Lula presidência da república

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula falou sobre eleição ao Palácio do Planalto durante visita a Indonésia
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Presidente Lula falou sobre eleição ao Palácio do Planalto durante visita a Indonésia
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Presidente Lula falou sobre eleição ao Palácio do Planalto durante visita a Indonésia
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Presidente Lula falou sobre eleição ao Palácio do Planalto durante visita a Indonésia
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x