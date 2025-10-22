Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA IDENTIDADE

Sob privatização e críticas de Lula, Eletrobras anuncia novo nome

A nova identidade da empresa é para "responder aos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado"

Carla Melo

Por Carla Melo

22/10/2025 - 14:02 h
Eletrobras anuncia novo nome
Eletrobras anuncia novo nome -

Três anos após ser privatizada e sob fortes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Eletrobras anunciou nesta quarta-feira, 22, que vai mudar de nome e se chamará Axia Energia.

Segundo a companhia, a nova identidade "consolida o processo de transformação iniciado em 2022, que tem tornado a companhia mais inovadora, ágil e preparada para responder aos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado".

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A iniciativa reflete a convicção de que o futuro da energia será construído por empresas sólidas, confiáveis e capazes de catalisar negócios que impulsionam o desenvolvimento econômico sustentável. Sob essa perspectiva, nasce a AXIA Energia", disse.

Leia Também:

13° salário: veja como antecipar seu pagamento
Ambipar pede recuperação judicial na pior crise de sua história
Black Friday: 5 sites para monitorar preços e fugir de fraudes

A expectativa é que as mudanças nos tickers das ações da empresa nas bolsas de valores do Brasil (B3) e de Nova York (NYSE) sejam concluídas até 10 de novembro.

O site de relações com investidores, por sua vez, passará a ser ri.axia.com.br, a partir de 24 de novembro. "A alteração da marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios", completa a empresa.

A ex-Eletrobras carrega o título de maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul, responsável por 17% da geração nacional e 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Axia Energia Eletrobras energia Lula privatização

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eletrobras anuncia novo nome
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Eletrobras anuncia novo nome
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Eletrobras anuncia novo nome
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Eletrobras anuncia novo nome
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x