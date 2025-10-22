Sob privatização e críticas de Lula, Eletrobras anuncia novo nome

Eletrobras anuncia novo nome - Foto: Divulgação

Três anos após ser privatizada e sob fortes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Eletrobras anunciou nesta quarta-feira, 22, que vai mudar de nome e se chamará Axia Energia.

Segundo a companhia, a nova identidade "consolida o processo de transformação iniciado em 2022, que tem tornado a companhia mais inovadora, ágil e preparada para responder aos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado".

"A iniciativa reflete a convicção de que o futuro da energia será construído por empresas sólidas, confiáveis e capazes de catalisar negócios que impulsionam o desenvolvimento econômico sustentável. Sob essa perspectiva, nasce a AXIA Energia", disse.

A expectativa é que as mudanças nos tickers das ações da empresa nas bolsas de valores do Brasil (B3) e de Nova York (NYSE) sejam concluídas até 10 de novembro.

O site de relações com investidores, por sua vez, passará a ser ri.axia.com.br, a partir de 24 de novembro. "A alteração da marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios", completa a empresa.

A ex-Eletrobras carrega o título de maior empresa de energia renovável do Hemisfério Sul, responsável por 17% da geração nacional e 37% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN).