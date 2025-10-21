Black Friday: 5 sites para monitorar preços e fugir de fraudes

Cerca de 86% dos consumidores só compram em empresas que comprovam veracidade de preços - Foto: Reprodução

Uma das datas mais esperadas do ano para consumidores, a Black Friday deve movimentar R$ 13 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), no dia 28 de novembro. Um dos setores que pretende registrar aumento de vendas é o comércio eletrônico brasileiro com milhares de ofertas e promoções.

Junto com as ofertas, surgem as “Black Fraudes”, quando se há uma "maquiagem" dos preços originais para aplicação de golpes. Consumidores estão cada vez mais atentos em ferramentas de monitoramento de preços, que ajudam a identificar variações suspeitas e confirmar se o desconto anunciado é vantajoso.

Uma pesquisa da Locaweb mostra que 86% dos consumidores brasileiros só compram de empresas que comprovam a veracidade das promoções, sendo assim, confira cinco ferramentas confiáveis que podem ajudar no monitoramento dos preços durante as ofertas da Black Friday:

Zoom

O Zoom (zoom.com.br) é uma das principais plataformas de comparação de preços no Brasil. De acordo com a empresa, o site reúne mais de 300 lojas parceiras, todas avaliadas com rigor antes de entrarem na base.

O serviço oferece:

Histórico de preços

Alertas personalizados

Cashback

Cupons de desconto

É importante, entretanto, que o usuário esteja logado e verifique as condições de uso dos cupons e do cashback antes de concluir o pedido.

Além disso, o Zoom se destaca por realizar uma verificação automática das lojas cadastradas, cruzando informações com a Receita Federal e órgãos de defesa do consumidor.

Buscapé

O Buscapé (buscape.com.br) é um dos sites de comparação de preços mais conhecidos do Brasil.

O serviço ajuda consumidores a:

Comparar valores

Acompanhar o histórico de preços

Avaliar a reputação das lojas antes da compra

A plataforma utiliza critérios de aprovação rigorosos, como exigência de CNPJ ativo e regularidade com o Procon, além de analisar o feedback dos usuários e o índice de reputação das empresas cadastradas.

Na plataforma, lojas bem avaliadas recebem o selo “Loja Confiável”, um indicativo de segurança nas transações. Outro diferencial é o Buscapé Protege, sistema que oferece intermediação em casos de problemas com o produto ou entrega, funcionando como uma camada extra de proteção ao consumidor.

Bondfaro

O Bondfaro (bondfaro.com.br) é um site de comparação de preços que permite ao usuário consultar ofertas de várias lojas online em um só lugar. O serviço apresenta uma lista detalhada de preços e serviços oferecidos por diferentes empresas e adota políticas rígidas de segurança e qualidade.

É possível ver na plataforma:

Comparação de preços

Lista detalhada de preços e serviços oferecidos

Políticas rígidas de segurança e qualidade.

Lojas com avaliações negativas, reclamações recorrentes ou que descumpram os termos de conduta são banidas da plataforma, o que garante maior confiabilidade ao consumidor.

JáCotei

O JáCotei (jacotei.com.br) é um comparador de preços que realiza um rigoroso processo de avaliação financeira e de reputação das lojas antes de listá-las no sistema. Um dos principais diferenciais é a capacidade de identificar a chamada “maquiagem de preço”, prática em que um produto tem o valor artificialmente aumentado antes de ser “reduzido” em promoções falsas.

No site é possivel:

Avaliação financeira e reputação de lojas

Comparação de preços

Identificação de “maquiagem de preço”

Além disso, o site oferece ferramentas como alertas de preço e listas de desejos, que ajudam o consumidor a acompanhar quedas de valor.

Google Shopping

O Google Shopping é uma ferramenta desenvolvida pelo Google para buscar produtos e comparar preços entre diversas lojas online. A plataforma reúne listagens de produtos enviadas por lojistas no Google Merchant Center ou obtidas por meio de dados públicos, adaptando-se constantemente às exigências do mercado.

Os vendedores precisam atender a uma série de requisitos obrigatórios, como informar preço, disponibilidade, ficha técnica e políticas comerciais claras.