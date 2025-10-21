Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DÍVIDA BILIONÁRIA

Ambipar pede recuperação judicial na pior crise de sua história

O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 14:58 h
O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos
O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos -

Uma das maiores empresas de ESG da América Latina, a Ambipar entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, em uma tentativa de evitar a falência diante da pior crise de sua história.

O processo, que inclui outras empresas do grupo como a Environmental ESG Participações, foi motivado pela falta de liquidez e pelo risco de execução imediata de dívidas que somam bilhões de reais.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Grupo Ambipar justificou que a decisão é motivada pela sequência de eventos deflagrada após a descoberta de indícios de irregularidades na contratação de operações de swap com o Deutsche Bank. O episódio resultou na renúncia do então diretor financeiro da Ambipar, João Arruda.

Leia Também:

Haddad indica quando governo deve agir após derrota na MP das Bets
Black Friday: 5 sites para monitorar preços e fugir de fraudes
Lula reclama de política do BC: “Precisa começar a abaixar os juros"

O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos. Nos EUA, a subsidiária Ambipar Emergency Response também solicitou proteção contra credores com base no Capítulo 11 da legislação americana — o equivalente à recuperação judicial no Brasil.

Ambipar afirma que a "renúncia abrupta" abalou a confiança da empresa no mercado. A companhia destaca que recebeu pedidos de antecipação de vencimento de dívidas por parte de alguns credores, "criando risco concreto de vencimento cruzado de outras obrigações".

A nova gestão, agora comandada por Ricardo Garcia — que também acumula o cargo de diretor de relações com investidores — tenta conter os danos com apoio da consultoria FTI Consulting, contratada para investigar os responsáveis e buscar reparações.

Segundo o Grupo Ambipar, o esforço tem o objetivo de dar continuidade às operações e a manutenção dos empregos, contratos e serviços prestados. "A medida também busca assegurar tratamento equitativo aos credores e promover uma reorganização ordenada e transparente", destaca o fato relevante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ambipar CRISE esg Finanças recuperação judicial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x