Ambipar pede recuperação judicial na pior crise de sua história

O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos - Foto: Divulgação | Ambipar

Uma das maiores empresas de ESG da América Latina, a Ambipar entrou com um pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, em uma tentativa de evitar a falência diante da pior crise de sua história.

O processo, que inclui outras empresas do grupo como a Environmental ESG Participações, foi motivado pela falta de liquidez e pelo risco de execução imediata de dívidas que somam bilhões de reais.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Grupo Ambipar justificou que a decisão é motivada pela sequência de eventos deflagrada após a descoberta de indícios de irregularidades na contratação de operações de swap com o Deutsche Bank. O episódio resultou na renúncia do então diretor financeiro da Ambipar, João Arruda.

O pedido envolve a participação da empresa no Brasil e nos Estados Unidos. Nos EUA, a subsidiária Ambipar Emergency Response também solicitou proteção contra credores com base no Capítulo 11 da legislação americana — o equivalente à recuperação judicial no Brasil.

Ambipar afirma que a "renúncia abrupta" abalou a confiança da empresa no mercado. A companhia destaca que recebeu pedidos de antecipação de vencimento de dívidas por parte de alguns credores, "criando risco concreto de vencimento cruzado de outras obrigações".

A nova gestão, agora comandada por Ricardo Garcia — que também acumula o cargo de diretor de relações com investidores — tenta conter os danos com apoio da consultoria FTI Consulting, contratada para investigar os responsáveis e buscar reparações.

Segundo o Grupo Ambipar, o esforço tem o objetivo de dar continuidade às operações e a manutenção dos empregos, contratos e serviços prestados. "A medida também busca assegurar tratamento equitativo aos credores e promover uma reorganização ordenada e transparente", destaca o fato relevante.