Lula reclama de política do BC: “Precisa começar a abaixar os juros"

Lula voltou a criticar o Banco Central. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou que o Banco Central (BC) diminua a taxa de juros básica no Brasil, a Selic, que está em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos.

A fala aconteceu nesta segunda-feira, 20, durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, realizado no Palácio do Planalto. O novo projeto oferecerá crédito para reforma de casas em todo o Brasil.

“O Banco Central vai precisar começar a baixar os juros, porque todo mundo sabe o que nós herdamos. E todo mundo sabe que nós estamos preparando este país para ter uma política monetária mais séria”, afirmou o presidente.

O petista acrescentou que deseja muita produção e que as empresas e banqueiros lucrem, mas que para isso, não é necessário “extorquir o povo”, e sugeriu ganhar dinheiro de forma tranquila e emprestando dinheiro a juros razoáveis.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetéria (Copom) está marcada para os dias 3 e 4 de novembro. A expectativa do mercado é de que o grupo formado pela cúpula do BC mantenha os juros no atual patamar neste ano e só em 2026 comece a fazer cortes.