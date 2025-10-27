Políticos baianos homenageiam Lula pelos 80 anos

Governador, ministros e senador compartilham mensagens e vídeos parabenizando o presidente pelo marco histórico no cargo - Foto: Ricardo Stuckert/PR

No aniversário de 80 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), celebrado nesta segunda-feira, 27, representantes baianos aproveitaram a ocasião para apresentar suas gestões ao chefe de Estado mais idoso a comandar o Brasil.

O primeiro a prestar felicitações foi o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que publicou um vídeo nas redes sociais parabenizando o presidente.

“Hoje é dia de celebrar mais um ano de vida do presidente Lula! A primavera sempre chega e, com ela, vem a força de quem nunca desistiu do nosso Brasil. Lula, você continue inspirando esperança, reconstrução e cuidado com quem mais precisa. Receba meu abraço cheio de carinho, fé e gratidão. Seguimos juntos, de mãos dadas, cuidando da Bahia e do Brasil. Vida longa, saúde e muita luz no seu caminho, presidente”, escreveu o gestor baiano.

Rui Costa, braço direito do presidente e ministro da Casa Civil, também aproveitou para enviar uma mensagem a Lula. “Hoje é dia de celebrar a vida do maior presidente da história do Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva! Um líder que dedica cada dia ao cuidado com o nosso povo e à construção de um país mais justo e solidário. Parabéns, presidente! Que venham muitos anos de saúde, força”, disse ao compartilhar imagens com o mandatário.



O senador Jaques Wagner também homenageou o presidente, compartilhando dois vídeos: um comemorativo e outro em que ele grava uma mensagem ao lado da esposa, Fátima Mendonça.

“Hoje é dia de festa, companheira! O homem que fez o Brasil voltar a sorrir tá apagando as velinhas! Feliz aniversário, presidente! Você merece todo o carinho dos brasileiros. São quase 50 anos de amizade, que seguimos firmes e unidos! Tamo junto!”, diz Wagner em uma das postagens.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebra 80 anos nesta segunda, alcançando um marco histórico: é o primeiro brasileiro a completar octogenário no exercício do cargo de chefe do Executivo.

No ano passado, ao completar 79 anos, Lula já havia se tornado o presidente mais velho em atividade, superando a marca de Michel Temer (MDB), que deixou o governo em 2018 aos 78 anos.



Conheça os presidentes mais velhos a exercer o mandato no Brasil